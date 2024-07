Weitere HIV-Heilung in Berlin

Ein 60-jähriger deutscher Mann ist wahrscheinlich der siebte Mensch, der nach einer Stammzellentransplantation wirksam von HIV geheilt wurde. Der deutsche Mann, der anonym bleiben möchte, wurde als der „nächste Berliner Patient” bezeichnet.

Im Vorfeld der 25. Internationalen AIDS-Konferenz, die nächste Woche in München stattfindet, wurde bekannt gegeben, dass der zweite Mann aus Berlin eine langfristige HIV-Remission erreicht hat. Laut der auf der Konferenz vorgestellten Forschungszusammenfassung wurde bei ihm 2009 erstmals HIV diagnostiziert. Der Mann erhielt 2015 eine Knochenmarktransplantation für seine Leukämie. Das Verfahren, das mit einem 10-prozentigen Sterberisiko verbunden ist, ersetzt im Wesentlichen das Immunsystem eines Menschen. Ende 2018 setzte er die Einnahme antiretroviraler Medikamente ab, die die HIV-Menge im Blut reduzieren. Fast sechs Jahre später scheint er sowohl HIV- als auch krebsfrei zu sein, so die medizinischen Forscher.

× Erweitern Foto: Towfiqu Barbhuiya / Pixels

Das schmerzhafte und riskante Verfahren ist für Menschen gedacht, die sowohl an HIV als auch an aggressiver Leukämie erkrankt sind, und kommt daher für fast alle der fast 40 Millionen Menschen, die weltweit mit dem tödlichen Virus leben, nicht in Frage. *AFP