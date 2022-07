Bridebook – Der Hochzeitsplaner

Hamish Shephard

Wenn Hamish Shephard, Gründer von Lazada und Mitbegründer von HelloFresh, seine Finger im Spiel hat, ist der Erfolg garantiert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch seine neuste Idee großen Anklang findet. Mit seiner App Bridebook revolutioniert der britische Unternehmer seit 2015 die Hochzeitsplanung und sagt damit Adieu zu unübersichtlichen Listen, unzähligen Prospekten und zeitaufwendiger Internetrecherche. Mit Hilfe von Bridebook lässt sich die Traumhochzeit übersichtlich und mit weniger Stress am Rechner oder einem mobilen Endgerät planen.

Hochzeitsplanung sollte Spaß machen, in der Regel ist sie jedoch mit viel Zeit und Mühe verbunden. Bridebook hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Durch die unmittelbare Synchronisation auf den mobilen Endgeräten sind Paare bei jedem Schritt der Hochzeitsplanung auf dem gleichen Stand und behalten über die App Inspirationen, Räumlichkeiten und Checklisten direkt im Blick. Das reduziert den Aufwand und es bleibt mehr Zeit, die schönen Momente während der Verlobungsphase zu genießen.

Bis dato wurden über eine Millionen Hochzeiten in 195 Ländern über die App angemeldet. Davon werden aktuell über 71.000 Hochzeiten allein in Deutschland geplant – und das, obwohl die App hierzulande erst im September vergangenen Jahres an den Start gegangen ist.