Was schenke ich meinem Partner? Diese Ideen eignen sich super für langjährige Beziehungen

Viele Menschen, die in einer Beziehung leben, die bereits seit mehreren Jahren (oder vielleicht sogar seit Jahrzehnten) besteht, stellen sich in regelmäßigen Abständen die Frage, was sie ihrer besseren Hälfte schenken können.

Schon wieder nur Blumen? Oder vielleicht dieses Mal etwas Innovatives? Es gibt in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, das Herz eines Menschen immer wieder aufs Neue zu erobern.

Am besten ist es natürlich, das Wissen, das sich vielleicht über die letzten Jahre angesammelt hat, zu nutzen. Was mag er besonders gern? Hat er vielleicht in einem Gespräch fallen gelassen, was er sich besonders wünscht?

Diese und weitere Fragen können dabei helfen, das nächste Geburtstags- oder Jahrestagsgeschenk noch besser zu planen. Die folgenden Ideen sind teilweise klassisch, teilweise neu, dürften aber definitiv bei vielen Menschen auf Begeisterung stoßen.

× Erweitern Foto: Alessandro Alle / pixabay.com Foto: Alessandro Alle auf Pixabay

Idee Nr. 1: Gutscheine

Klingt langweilig und standardisiert? Das muss es nicht sein. Denn: Gutschein ist nicht gleich Gutschein. Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einem Menschen mit dieser Art von Geschenk eine Freude zu machen. Wer der zu beschenkenden Person die Möglichkeit geben möchte, sich ihr persönliches Geschenk aus einer großen Auswahl auszusuchen, kann sich unter anderem für die Angebote unter Terd.at/ entscheiden. Diese Gutscheine lassen sich mit vielen Artikeln aus den Bereichen Entertainment, Einkauf, Handy und vielem mehr einlösen.

Natürlich besteht bei Gutscheinen auch immer die Option, sich zwischen verschiedenen Beträgen zu entscheiden. Auf diese Weise können sowohl Kleinigkeiten als auch große Überraschungen überreicht werden.

× Erweitern Grafik: Thomas Grotenclos #8926_ThomasGrotenclos - 1

Idee Nr. 2: Individuelle Kleidungsstücke

Auch das Verschenken von Kleidung muss auf keinen Fall langweilig sein! Hier bietet sich ebenfalls die Möglichkeit, ein individuelles Statement zu setzen. Mittlerweile gibt es sogar Hersteller und Marken, die es ermöglichen, Bilder auf Kleidungsstücken aufdrucken zu lassen. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang Unterhosen und Socken. Das Prozedere, das sich hinter dem jeweiligen Bestellvorgang verbirgt, ist rasch erklärt: Die Kunden entscheiden sich zunächst für den betreffenden Artikel und laden dann das gewünschte Bild hoch.

Viele Anbieter verweisen auf ihren Seiten darauf, dass mit Hinblick auf das Bildmaterial besondere Anforderungen, zum Beispiel eine bestimmte Größe, erfüllt werden müssen. Somit wird sichergestellt, dass das jeweilige Endergebnis überzeugt.

Idee Nr. 3: Ein gemeinsames Essen

… und zwar nicht im Restaurant, sondern zuhause. Der Clou: Ein Partner kocht für den anderen entweder ein vollkommen neues Gericht oder sein Lieblingsessen. Der Fantasie sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt. Besonders viel Eindruck dürften die Überraschungen hinterlassen, mit denen tatsächlich überhaupt nicht gerechnet werden konnte.

× Erweitern Foto: Fotolia/phive scharf essen

Ein Mensch, der zum Beispiel nicht gern kocht und vielleicht extra einen Kochkurs besucht hat, um einem anderen Menschen eine Freude zu machen, verschenkt nicht nur eine kulinarische Köstlichkeit, sondern auch eine besondere Botschaft.

Mit einem gemeinsamen Abendessen lässt sich jedoch auch oft die Vorfreude auf einen anstehenden Urlaub steigern. Mediterrane Kost ist angesagter denn je und eignet sich super dazu, die gemeinsamen Ferien einzuläuten. Vielleicht steht in diesem Jahr eine Reise zur Pride in der engeren Auswahl? Viele Paare lieben es, auf diese Weise zusammen ihre Liebe zu feiern.

Idee Nr. 4: Ein Kinoabend zuhause

Wer hat behauptet, dass es für einen Filmabend nötig sei, die eigenen vier Wände zu verlassen? Auch zuhause bieten sich viele Möglichkeiten, die Geschichten von Helden zu verfolgen.

× Erweitern Foto: Screenshot YouTube Unter dem Hashtag #representlove fordern Change.org und Tinder Emojis für interkulturelle Paare

Diejenigen, die keine Lust darauf haben, einen klassischen TV Abend zu veranstalten, können auch noch einen Schritt weiter gehen. Wie wäre es mit selbstgemachtem Popcorn, inklusive dem typischen Geruch, der den kompletten Raum erfüllt? Kreative Paare sorgen zudem für die passende Verpflegung in Form von Cocktails, Nachos und allem, was das Herz begehrt. Ein gemeinsamer Kinoabend eignet sich auch super dazu, Snacks aus neuen Bereichen, wie zum Beispiel dem Clean Eating, auszuprobieren.

Am Ende ist es lediglich noch wichtig, sich für den passenden Film zu entscheiden.

Zusatztipp: Dieser sollte am besten mindestens einen Tag im Vorfeld festgelegt werden. Ansonsten ist die Gefahr hoch, dass eine längere Diskussion dafür sorgt, dass am Ende keine Entscheidung getroffen wird.

Idee Nr. 5: Konzerttickets

Während der Corona Pandemie haben viele Paare gemerkt, wie sehr es ihnen fehlt, eng umschlungen in einer Masse zu stehen und den Klängen der eigenen Lieblingsband zu lauschen. Glücklicherweise ist genau das nun wieder möglich.

× Erweitern Foto: Markus Schlaf Klassik am Odeonsplatz Klassik am Odeonsplatz 2017 Konzert Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Schlagzeuger Martin Grubinger unter der Leitung von Manfred Honeck Foto: Marcus Schlaf, 15.07.2017

Wie wäre es also damit, dem Liebsten eine Karte für ein Konzert zu schenken? Auf welche Band oder auf welchen Künstler die Wahl schlussendlich fällt, ist natürlich vom persönlichen Geschmack abhängig. Und wenn beide sich nicht für dieselbe Art von Musik begeistern können, könnte es natürlich sein, dass einer ein kleines Opfer bringen muss. Aber gibt es etwas Schöneres, als einen geliebten Menschen glücklich zu sehen?

Idee Nr. 6: Ein Wellness Tag

Wellness macht Spaß. Sowohl die Seele als auch der Körper können profitieren. Mittlerweile ist das Angebot an Wellness Oasen sowohl auf dem Land als auch in den Städten groß. Wer sich hier auf der Suche nach Massagen, Saunen und Co. befindet, wird in der Regel schnell fündig.

× Erweitern FOTO: ROESLI48/PIXELIO.DE Sauna

Aber auch dann, wenn es darum geht, das zur Verfügung stehende Budget möglicherweise ein wenig zu schonen, muss niemand auf Wohltaten dieser Art verzichten. So besteht die Möglichkeit, auch wahlweise das eigene Bad in eine Wellnessoase zu verwandeln. Meist reichen Kerzen, ein Getränk nach Wahl und eine warme Wanne aus, um entspannte Stimmung aufkommen zu lassen.

Und wer dann nicht nur Lust auf Me-Time, sondern vielleicht auch auf Zweisamkeit hat, kann aus einem Wellnessabend natürlich auch ein romantisches Happening werden lassen. Die gute Nachricht ist, dass jeder Romantik anders definiert. Hier gibt es keine Standards. Nach dem Bad Lust auf gemeinsames Zocken an der Konsole? Warum nicht?

Idee Nr. 7: Ein einfaches „Ich liebe Dich“

Viele Paare vergessen es im Laufe der Zeit. Sie fühlen es, aber sie sprechen nicht darüber. Dabei ist es wichtig, auch in langjährigen Beziehungen nichts als selbstverständlich hinzunehmen.

Ein ehrliches, aufrichtig gemeintes Ich liebe Dich trägt das Potenzial in sich, die Stimmung auch an trüben Tagen aufzuhellen. Zudem kostet es nichts, einander zu sagen, wie viel man sich bedeutet.

Gleichzeitig empfinden es zahlreiche Menschen als wichtig, Bekundungen dieser Art nicht inflationär zu verwenden. Wer seine Liebesbotschaften nur ab und an (und vielleicht auch schriftlich in Form eines Liebesbriefs) einsetzt, ruft oft deutlich intensivere Reaktionen hervor.

Als Grundregel gilt jedoch: Ein Ich liebe Dich sollte niemals nur deswegen über die Lippen kommen, weil es die jeweils andere Person erwartet.