Wieso kann man den Ex-Partner nicht vergessen?

Vor allem Männer wollen oft wieder zum Ex zurück. Im Folgenden alle Gründe dafür und hilfreiche Tipps, wann es doch noch mal funktionieren könnte.

Den Ex noch im Kopf

Nach einer schmerzhaften Trennung kommt es häufig vor, dass sich der Ex plötzlich wieder meldet. Dann steht man vor der Entscheidung, wie man damit umgeht. Wir haben uns mal intensiv mit den Gründen, die zu diesem Verhalten führen, auseinandergesetzt. Wenn du die Gründe kennst, dann kannst du auch das Verhalten des Ex-Partners besser einordnen und verstehen woraus es resultiert.

Social Media lässt nicht vergessen

Insbesondere Social Media ist bei Trennungen ein heikles Thema. Man wird zum treuesten Follower und verfolgt jede Aktivität auf Instagram mit. Aber auch über Facebook und LinkedIn kann man schnell erfahren, wie es aktuell beruflich läuft und mit wem der Ex so befreundet ist. Via Spotify sieht man dann sogar noch, welche Songs aktuell gehört werden. Den Partner zu vergessen, ist so nicht möglich.

Den Liebeskummer überwinden

Durch die stumme Kommunikation im Internet kann der Liebeskummer immer stärker werden. Vor allem, wenn dann auch noch begonnen wird, in jeden Post etwas hineinzuinterpretieren. Einfachste Fotos und Texte werden falsch interpretiert und

Foto: Unsplash/ CC0 traurig

ständig auf sich selbst bezogen. Wer nicht mehr aus diesem Kreislauf rauskommt, sollte unbedingt mit einem Arzt oder Coach sprechen. Nur so kann man anschließend endlich damit beginnen wieder ein neues Leben aufzubauen.

Warum Männer* zum Ex zurückwollen

Vor allem Männer* möchten häufig wieder zum Ex zurück, was ein völlig natürliches Verhalten ist. Trotzdem sollte man sich damit beschäftigen, was hinter der Gemütswendung steckt. Woher kommt der plötzliche Wandel? Meint man es wirklich ernst, dann sollte sich überlegt werden, wie das Liebes-Comeback wirklich gelingt.

Vor allem eine Strategie, wie man den Ex zurückbekommt ist wichtig. Orientiere dich dafür an unzähligen Leitfaden: Verschaffen Sie sich jedoch trotzdem Klarheit, worin die Gründe für dieses Verhalten liegen, folgende Ansätze können dir dabei helfen:

Eifersucht

Wenn ein Partner nach der Trennung wieder damit beginnt, Zeit in sich selbst zu investieren und glücklich zu werden, kann der andere Partner oft nur schwer damit umgehen. Vor allem, wenn dann auch wieder gedatet wird und neue potenzielle Partner oder Techtelmechtel zur Verfügung stehen. Viele Partner merken erst dann, was sie verloren haben und beginnen eifersüchtig zu werden.

Die Beziehung wird vermisst

Nach dem Ende einer Beziehung fühlt man sich einsam und hat das Gefühl von niemandem umsorgt zu werden. Dann wird die Beziehung an sich vermisst, schließlich sehnen sich die meisten Menschen nach Zweisamkeit. Plötzlich wird aus dem Nichts wieder geschrieben und Verzweiflung wird deutlich. Dabei geht es jedoch häufig nicht um die Person selber, sondern die Beziehung steht im Vordergrund.

Guter Sex

Auch wenn die Chemie nicht immer passte, kann es sein, dass es im Bett gut lief. Das vergisst man auch nach einer Trennung nicht. Findet man nun niemanden, der sexuell erfüllend ist, dann möchte man plötzlich doch wieder zum Ex. Eine anschließende Beziehung, die nur darauf beruht, hat jedoch wenig Zukunftspotenzial.

Gefühl von Kontrolle

Vor allem Männer* möchten häufig, dass der Ex-Partner so lange Single bleibt, bis man selbst jemand Neues gefunden hat. Gelingt das nicht, kann man schließlich immer noch zurück. Doch eine Trennung ist kein kurzzeitiger Freifahrtschein, diese Art der Kontrolle beruht nicht auf echter Liebe.

× Erweitern Foto: Unsplash/ CC0 tarurig

Schuldgefühle

Verfolgt von quälenden Schuldgefühlen, melden sich viele Partner wieder und möchten sicherstellen, dass es dem Ex gut geht. Dieser Schritt führt jedoch häufig dazu, dass man selbst gar nicht mehr loskommt und immer wieder das Gefühl hat, nur mit dieser Person glücklich zu sein. Der Liebeskummer verlängert sich dadurch leider nur.

Zurückerobern für's Ego

Ist der Partner plötzlich nicht mehr erreichbar, dann spornt es viele Männer* an, den Ex doch wieder zurückzuerobern. Diese Verhaltensweise ist jedoch wenig reflektiert und zeugt lediglich von egoistischen Motiven.

Die Trennung wird bereut

Kam es aufgrund von impulsiven Entscheidungen zur Trennung, dann folgt irgendwann der Schock und die Verzweiflung. Die Trennung wird bereut und wenn dann ein klärendes Gespräch folgt, ist eine zweite Chance auch in Ordnung. Manchmal braucht man auch ein wenig Zeit ohne den Partner, um festzustellen, dass es nicht ohne ihn geht.

Wenn Sie also ernst meinen und den Ex wirklich wieder zurückgewinnen möchten, dann überlegen Sie sich eine passende Strategie und setzen Sie diese in die Tat um. Wenn diese gut ausgearbeitet ist, dann stehen auch die Chancen auf ein Comeback gut.