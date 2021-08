Zeit - zum Glücklichsein

Alleinsein ist aus psychologischer Sicht ein wichtiger Punkt damit man sich selbst kennenlernen kann. Doch auch die gemeinsame Zeit mit Freunden, Familie und dem Partner ist enorm wichtig. Dabei das richtige Gleichgewicht zu finden oftmals nicht einfach, denn Faktor Zeit spielt natürlich auch in Bezug auf Arbeit eine wichtige Rolle und übernimmt den Großteil unserer Lebenszeit.

Gemeinsame Zeit bewusst verbringen

Foto: Unsplash/ CC0

Mittlerweile ist Zeit eine für uns alle knapp Ressource geworden. Häufig bleibt aufgrund von hohen Ansprüchen des Alltags wenig gemeinsame Zeit mit dem Partner. Doch diese ist die unentbehrlichste Basis für lange und glückliche Partnerschaft. Bewusst Zeit füreinander zu nehmen und gemeinsam etwas zu unternehmen oder sich einfach nur auszutauschen, ist förderlich für Intimität und Harmonie zwischen den Partnern. Sie stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl gerade dann, wenn man in der zusammen verbrachten Zeit auch gemeinsame Erlebnisse hatte. Hand in Hand erfahrene Glücksmomente sind die Elemente der Geschichte eines Paares.

Glücksmomente erleben

Um die gemeinsame Zeit möglichst glücklich und auch spannend miteinander zu verbringen, gibt es tausendfach Möglichkeiten. Doch was ist für den einen speziellen Menschen genau das was Freude bereitet. Das gilt es natürlich herauszufinden oder einfach draufzusetzen, dass das was man dafür aussucht, das Richtige sein wird. Letztlich ist die Zeit, die man für seinen Partner aufbringt, ein Geschenk, ein ganz besonderes Geschenk sogar. Denn Zeit ist das kostbarste, was wir verschenken können.

Zeit schenken

Die allererste Frage, die man sich selbst zunächst stellen muss, ist die nach der eigenen Zeit. Wie viel Zeit möchte ich meinem Partner für das gemeinsame Erlebnis verbringen? Dann bleibt nur die Entscheidung womit man den Partner verzaubern oder überraschen möchte. Soll es eine gemeinsame Reise sein, irgendwohin an einen einsamen Strand?

Eine tolle Möglichkeit, für die man auf jeden Fall auch selbst genug Zeit aufwenden sollte oder muss. Eine Reise ist natürlich ohne Zweifel etwas ganz besonderes, weil man länger Zeit für einander hat. Doch es gibt auch andere unzählige coole Geschenke, die man seinem Partner machen kann. Ist der Partner ein bisschen verspielt, ist vielleicht gemeinsames Baggerfahren das richtige. Für den sinnlicheren Typ ist vielleicht das Candle-Light-Dinner oder ein gemeinsames Frühstück idealer. Ein gemeinsames Paintball Match oder ein ge

Foto: Unsplash/ CC0 Gay Travel

meinsames Survival Training sind sicher auch coole Geschenke. Für Adrenalinjunkies findet sich auch ganz viel. Bungeejumping zum Beispiel oder Fallschirmspringen und für sportlich Begeisterte ist sich das Rafting absolut trendig und perfekt.

Auch ganz ohne Geld lässt sich Zeit ganz wundervoll verschenken. Wie wäre es miteiner Nackenmassage zur richtigen Zeit? Oder einem gemeinsamen Kochabend, den man schon seit längerem Mal wieder machen wollte. Coole Geschenke finden sich wirklich super viele und es braucht noch nicht mal unbedingt etwas Materielles zu sein, gerade wenn man Zeit verschenkt. Zusammen wandern oder abends einfach mal aus dem Buch vorlesen, was man selbst gerade liest. Im Herbst geht man gemeinsam Pilze sammeln und kann anschließend gemeinsam kochen. Es gibt wirklich Dutzende toller Ideen, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Und alle diese Ideen werden dazu beitragen, dass die Partnerschaft intensiver, intimer und vertrauter wird. Zeit verschenken und diese gemeinsam mit dem Partner verbringen ist toll.