Gute Laune dank Social Media

× Erweitern Foto: www.instagram.com/joshdem804 joshdem804

Foto: www.instagram.com/joshdem804 joshdem804

joshdem804 aka Jochen aus Essen hat sich auf Instagram eine solide und wachsende Fangemeinde aufgebaut. Wir fragten mal nach.

Wie hat Corona deinen Alltag verändert?

Eigentlich gar nicht. Ich arbeite im Vertrieb in der IT-Branche und habe einen 100 % Homeoffice-Job. Das heißt, ich arbeite nicht erst seit Corona im Homeoffice. Daher hat sich beruflich nichts verändert und ich habe auch keine Kurzarbeit, eher im Gegenteil. Privat ist das schon etwas anders. Da ich Single bin, bin ich eigentlich immer alleine und sehe, wie viele andere auch, Familie und Freunde so gut wie gar nicht. Meine Familie wohnt etwas weiter weg und ein Teil meiner Freunde hat Familie und/oder ist Risikogruppe, und da will ich keinen gefährden.

Wie und wo hältst du dich so fit?

Da ich in der Stadt wohne, gehe ich jeden Weg zum Supermarkt zu Fuß. Ansonsten habe ich wieder angefangen (nach längerer Pause), zu Hause Gym zu machen. Sprich, diverse Übungen mit Kurzhanteln, Sit-ups, Planking usw. Das mache ich in der Regel nach der Arbeit täglich mindestens 60 Minuten zu Hause. Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen weniger bis kaum noch Fertiggerichte esse, sondern frisch koche. Überwiegend mit Puten- oder Hähnchenbrust, Reis, Vollkornnudeln und Kartoffelgerichte. Ich versuche schon, etwas auf Kalorien zu achten, aber das klappt nicht immer, und ganz auf Schokolade und Energydrinks verzichten kann ich nicht. Und ich bin ein absoluter Coke-Zero-Junkie.

Foto: www.instagram.com/joshdem804 joshdem804

Deine Fangemeinde auf Instagram wächst, was macht den Reiz von Insta aus?

Fangemeinde finde ich schon einen recht hochtrabenden Begriff. Ich bin einfach nur ein normaler Kerl. Standard 08/15. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum mir die Menschen folgen, weil ich normal bin und man sich mit mir deswegen identifizieren kann. Aber klar, ich freue mich, wenn ich positives Feedback erhalte, und es macht Spaß, sich mit anderen Menschen auszutauschen (egal ob es Freunde sind, Insta-Freunde oder Follower). Ich denke, das ist das Coole an Insta. Du kannst dich locker mit anderen verknüpfen und austauschen, und ich nutze es auch, um bzgl. Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.

Du lebst in Essen. Was magst du an der Stadt besonders?

Ich bin in einem kleinen 160-Seelen-Dorf groß geworden. Da kennt jeder jeden und mein Vater wusste am nächsten Tag immer, was ich abends gemacht habe, wo ich war und mit wem. Da ist das Stadtleben anders. Du kannst mehr machen. Egal ob in ein Restaurant oder eine Bar gehen, Kultur, feiern und natürlich Gym. Alles ist viel leichter erreichbar und zu machen, und natürlich ist in einer Großstadt alles etwas anonymer. Auch das Dating ist einfach leichter als aufm Dorf oder in einer Kleinstadt, aber leichter heißt nicht zwangsläufig auch besser.

Worauf freust du dich gerade?

Aktuell freue ich mich sehr darauf, wenn das Bild geliefert wird, das ich für mein Wohnzimmer bestellt habe! Am meisten freue ich mich aber darauf, wenn Corona vorbei ist und ich mit meinen Freunden mal wieder was essen und trinken gehen kann, wenn das Gym wieder öffnet und wenn ich wieder reisen kann.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/joshdem804