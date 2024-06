Zwei Veranstaltungen für schwule Männer!

Achtsamkeit und älter werden. Zwei Trendthemen unserer Zeit sind auch die Inhalte zweier Workshops in der Akademie Waldschlösschen in diesem Herbst. Für beide gibt es letzte Plätze, wie uns Liam heute mitteilte. Schnell buchen?

Freundschaft schließen mit allen Anteilen in dir – Einführung in das Modell des „Inneren Familien-Systems“ (IFS)

Seminar für Schwule (VA-Nr.: 4885)

Kursleitung: Peter Paanakker (MBSR-Trainer, Körpertherapeut, Achtsamkeitstrainer)

Do., 22.08. 18:00 Uhr – So., 25.08. 14:00 Uhr

Teilnahmebeitrag: 395€ im DZ, ggf. zzgl. EZ-Zuschlag

Die systemische Arbeit mit der Inneren Familie (Internal Family Systems – IFS) wurde von Richard C. Schwartz entwickelt, einem der bekanntesten Familientherapeuten in den USA. Der Ansatz fußt auf der Erkenntnis, dass jeder Mensch über verschiedene Persönlichkeitsanteile verfügt und diese in ähnlicher Weise miteinander interagieren, wie es die Mitglieder einer Familie tun.

An diesem verlängerten Wochenende

· lernst du das IFS-Modell und die grundlegenden Fragestellungen der Methode kennen, um mit deinen inneren Anteilen in Kontakt zu kommen.

· schauen wir uns an, was im Nervensystem passiert, wenn diese verschiedenen inneren Anteile aktiv sind.

· wirst du dein eigenes Selbst zunächst stärken und viel in Kleingruppen üben, um das erlernte Wissen anzuwenden und damit zu experimentieren.

„Was kommt da noch?“ – Älterwerden. Krisen und körperseelische Reife als Bereicherung

Seminar für Schwule (VA-Nr.: 4151)

Kursleitung: Dirk R. Magotsch (Körperpsychotherapeut, Ganzheitlicher Masseur)

Fr., 04.10. 18:00 Uhr – So., 06.10. 14:00 Uhr

Teilnahmebeitrag: 285€ im DZ, ggf. zzgl. EZ-Zuschlag

Wir möchten alt werden, aber nicht alt sein oder gar als alt gelten.

Jugendwahn und Schönheitskult nehmen zu; vielleicht sogar besonders im schwulen Leben. Selbstoptimierung wird propagiert und meint meist äußerlich Sichtbares.

Auf welche Weise gehst du mit den Veränderungen und persönlichen Unsicherheiten um, die dein Älterwerden mit sich bringen? Welche Erfahrungen haben dich geprägt und wie bist du bei dir angekommen? Welche körperseelischen Reifungsprozesse haben zu deinem persönlichen Wachstum und zur Verbindung mit dir und anderen beigetragen?

An diesem Wochenende erforschen wir, was wirklich für uns von Bedeutung ist. Wir erleben über unseren Körper, durch sanfte Bewegungen und energetisierende und/oder ausgleichende Atemrhythmen sowie einfache Einzel-, Partner- und Gruppenübungen, wie wir uns in Selbstliebe und Selbstfürsorge begegnen können. Wir beschäftigen uns mit der wichtigen Fähigkeit des Loslassens und der Demut und wie wir angesichts unserer eigenen Endlichkeit unser Leben bewusst gestalten können.

Wir nehmen uns Zeit für die Beobachtung unserer Wahrnehmungsräume und der diversen Anteile in uns. Wir erkunden, was uns Mut macht, stärkt und wie wir vielleicht neue und zu uns passende Wege für ein erfülltes Leben gehen können.