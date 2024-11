Auch für Männer: Diese Sextoys bringen Spaß beim Solosex

Beim Thema Sextoys denken die meisten Menschen an Vibratoren und an Frauen als Zielgruppe. Dass der Mann beim Solosex ebenso die Möglichkeit auf Hilfsmittel hat, geht dabei oft unter. Heute ist die Auswahl für beide Geschlechter deutlich größer als noch in den 90er Jahren. Außerdem muss niemand mehr das Ladenlokal aufsuchen, um sich seine Spielzeuge mit rotem Kopf direkt an der Theke auszusuchen. Onlineshopping hat dafür gesorgt, dass der Zugang barrierefrei und ohne Peinlichkeiten funktioniert. Aber welche Toys mögen Männer? Wir haben Beispiele!

× Erweitern Foto: Vladimir Poplavskis / freepik.com

Masturbatoren sind der beliebte Klassiker für Männer

Bei seriösen Anbietern wie loveandvibes.de gehören Masturbatoren aller Art zu den Verkaufsschlagern. Die handlichen Geräte bieten dem Mann eine Öffnung, die der Penetration dient. Dabei gilt es, zwischen den unterschiedlichen Geräten mit diversen Funktionen zu unterscheiden.

Masturbatoren mit Vibration und regulierbarem Druck verwöhnen den Mann intensiv und sorgen für schnelle Höhepunkte. Für Liebhaber des Oralverkehrs gibt es Blowjob-Masturbatoren. Sie sind so gestaltet, dass sich die Benutzung anfühlt, wie die Penetration einer warmen und feuchten Mundhöhle.

Die Auswahl ist groß und reicht von günstigen Schnäppchen bis hin zu Luxusmodellen mit besonderen Vorzügen. Sehr beliebt sind Geräte mit integrierter Heizung, da sie ein noch authentischeres Feeling ermöglichen. Mit geschlossenen Augen fühlt es sich an, als wäre es eine echte und warme Partnerin, die das Bett mit dem lüsternen Mann teilt.

Technische Raffinessen wie Smartphone-Halterungen oder auch Apps zur Steuerung erhöhen den Reiz. Beim Kauf sollte der Mann darauf achten, dass sich das Gerät leicht reinigen lässt. Inserts lassen sich bei künstlichen Vaginen mit Vibrationsfunktion entnehmen und unter Wasser ausspülen.

Tipp: Für Masturbatoren braucht es Gleitgel, um den Spaß aufs Maximum zu erhöhen!

Authentische Optik mit Torsen und Kunstvaginen

Was früher als „Gummipuppe“ bezeichnet wurde, ist heute nur noch ein Gag-Geschenk zum 18. Geburtstag. Kunstvolle Nachbildungen lebensechter Frauen können viel mehr. Torsen stellen Teile des weiblichen Körpers dar und bieten dem Mann die Möglichkeit, beim Geschlechtsakt realistische Momente zu erleben.

Eine authentisch gestaltete Vulva lädt zum Oralverkehr ein, die Lustkanäle sorgen für intensive Massagen des Gliedes. Je nach Art des Torsos handelt es sich lediglich um eine handliche Nachbildung der Vagina mit Vulva oder aber um eine größere Imitation inklusive Brust, Bauch und Ansätzen von Armen und Beinen. Hergestellt werden diese Modelle aus TPE oder Silikon. Beides sind hautfreundliche Materialien, die sich bei Berührung anfühlen wie ein echter Körper.

Tipp: Beim Kauf eines Torsos oder einer „Lustmuschi“ spielt das Gewicht eine Rolle. Ein großer Torso kann durchaus 15 Kilogramm und mehr wiegen. Das dient der Echtheit.

Für maximalen Realismus kommen Sexpuppen zum Einsatz. Sie sind in Lebensgröße oder etwas kleiner gefertigt und der natürlichen Frau realistisch nachempfunden.

Sextoys, die Männern sonst noch Spaß machen

Die Auswahl erotischer Toys für Männer ist so vielfältig wie Männer selbst. Zu den Verkaufsschlagern gehören neben künstlichen Vagina-Nachbildungen und Masturbatoren vor allem folgende Produkte:

Massagegeräte und Vibratoren für die Prostata

Penisringe mit Stromfunktion oder Vibration

Penispumpen mit verschiedenen Aufsätzen

Dildos aus realistischem Material

Männliche Sextorsen für lustvollen Gay-Sex

Unser Tipp: Beim Kauf von Sexspielzeugen ist die Qualität wichtiger als der Preis. Wenn es um das Teilen intimer Momente geht, sind störende Ecken oder ein beißender Chemie-Geruch störend. Die Materialien müssen hautfreundlich sein und dürfen keine Wünsche offen lassen.