Heiß auf EIS und dann auch noch billiger!

Schon seit 2006 ist EIS Vorreiter, was Toys und anderes Praktisches und Hilfreiches beim Sex betrifft. Das Motto „Entdecke Deine Sinnlichkeit“ ist Leitgedanke und wird schon durch die schiere Vielfalt von über 25.000 angebotenen Artikeln mehr als erfüllt. Der EIS Podcast, ein Blog und Erklärvideos zu mehr als 3.000 Produkten, sowie ständig neue Innovationen machen bereits das Stöbern und Entdecken auf EIS.de zum Erlebnis, zusätzlich ist EIS auch in Sachen Kundenservice ein Primus:

Als einziger Anbieter der Branche bietet der Onlineshop eine 10-jährige Garantie auf sämtliche Produkte sowie ein 365-Tage-Geld-Zurück-Versprechen – und das auch noch mit einer Tiefpreisgarantie. Und weil Sex leider immer noch unter gesellschaftlichem Generalverdacht steht, ist der diskrete Versand mit verschiedenen Absenderadressen möglich. Wir stellen euch das derzeit Heißeste auf EIS vor.

Die royale Nummer eins

× Erweitern Der Satisfyer Royal One ist HIER zu finden

Verwöhne dich und deinen Schatz mit dem Satisfyer Royal One: Der Penisring besteht aus körperfreundlichem Silikon und verwöhnt mit Blutstaueffekt und kraftvollen Vibrationen. Einmal über den Penis gezogen, intensiviert er die Erektion und verzögert gleichzeitig die Ejakulation – für einen maximalen Höhepunkt.

Und jetzt kommt’s:

There is an App for that!

Ja. Richtig gelesen. Eine App für den Spaß mit dem besten Stück. Die kostenlose App Satisfyer Connect ist kompatibel mit jedem Android oder iOS-Gerät und wird monatlich mit neuen Funktionen und Updates versorgt. Sie dient nicht nur als Fernbedienung für dein Lieblings-Toy von Satisfyer, sondern auch – und wenn so abgemacht – für die deines/r Mitspielers im gleichen Bett oder den Betten auf der ganzen Welt per Videochat. Haben wir schon erwähnt, dass sie sogar Umgebungsgeräusche wie Stöhnen oder Atmen und sogar deine Lieblingssexsongs in Vibrationen verwandeln kann? Die App funktioniert selbstverständlich ohne Anmeldung und sammelt keinerlei Daten.

Geschüttelt: „Men Vibration“ ...

Auf 14 Vibrationsprogramme und einer Einführlänge von 7 cm darf der obere, sensible Teil deines Schwanzes sich freuen. Sanft und zurückhaltend, insiv und fordernd oder von allem ein bisschen. Was brauchst Du heute?

× Erweitern Den vibrierenden Freund für den besten Freund gibt es HIER

Die kraftvollen Motoren befinden sich jeweils in der Spitze sowie in der mittleren Wölbung des Men Vibration und sorgen mit überlagernden Vibrationsmustern der rhythmischen Programme für ein Gefühlserlebnis, das an prickelnden Oralsex erinnert. Dank der breiten Öffnung kannst Du den Satisfyer Men Vibration auch bei einem nicht erigierten Penis zum Einsatz kommen lassen.

... und sein warmer Bruder „Men Heat Vibration“

× Erweitern Greif zu! Der macht dich HIER heiß

Besser als warmer Apfelkuchen: heizt auf 40 Grad Celsius auf ist nach IPX7 wasserdicht und somit in der Dusche oder Badewanne einsetzbar. Dank der wiederaufladbaren Akkus ist das Produkt nicht nur zu Dir gut, sondern tut auch der Umwelt einen Gefallen. Braucht Dein Spielgefährte neuen Saft, lädst du ihn einfach mit dem beiliegenden USB-Magnetkabel. HIER gibts in zu bestellen.

Der Alleskommer „Men Wand“

× Erweitern So kommt es zu hause – nachdem er HIER bestellt und nach Hause gekommen ist

Dieser Zauberstab versprüht Magie und verzaubert dein bestes Stück nach allen Regeln der Kunst. Mit seinem innovativen Flügel-Design ist der revolutionäre Masturbator Men Wand mit sage und schreibe 50 Vibrationsprogrammen, einer besonders zarten Haptik ausgestattet. Dank wasserdichter Verarbeitung begleitet er dich auch gerne zu deinen nasseren Ausflügen.

