Hepatitis C: Interessiert dich nicht?

Mal unter uns: Über Sex reden wir super gerne unter uns Männern. Worüber wir viel weniger gerne sprechen? Krankheit, Wehwehchen, Leiden. Und wenn die auch noch unter der Gürtellinie stattfinden, wird es in lockerer Runde ganz schnell ganz schön still. Aber dafür gibt es ja dieses Magazin. männer* macht dich stark für fast jede Situationen. Durchatmen und los geht es. Mit Hepatitis C.

Warum ist das besonders ein Thema für Männer?

Männer haben ein deutlich höheres Risiko, sich mit Hepatitis C zu infinzieren als Frauen. Das liegt daran, dass bestimmte Spielarten, bei denen es zu Infektionen mit dem HC-Virus, das für die Krankheit verantwortlich ist, häufiger bei Männern vorkommen. Aber auch Subtanzkonsum spielt oft eine Rolle. Mal ehrlich: Wer von uns hat nicht schon mal mit Freunden so eine Nacht erlebt, in der nicht alles ganz so übersichtlich war und Erinnerungen eher wie Sequenzen eines Films ohne Drehbuch im Kopf bleiben? Hot war es ja … Siehst du. Damit du diesen Gedanken ganz entspannt festhalten oder auch loslassen kannst, hier die drei Top-Irrtümer in Sachen Mann und HCV.

„Ich bin doch nicht schwul!” – Denkfehler Nummer eins Eines der größten Probleme bei HCV ist, dass viele Männer denken, es würde sie nicht betreffen, weil sie nicht homosexuell sind. Das ist ein Trugschluss! Hepatitis C kann jeden treffen – unabhängig von sexueller Orientierung oder Lebensstil. Also vergiss die Schubladen genauso wie die Einzelheiten so mancher Nächte.

„Ich habe keine Symptome!” – Denkfehler Nummer zwei Hepatitis C verläuft oft über lange Zeit ohne oder mit nur wenigen Symptomen. Das bedeutet aber nicht, dass die Krankheit harmlos ist. Unbehandelt kann sie zu schweren Leberschäden führen, wie zum Beispiel Zirrhose oder Leberkrebs. Keine Panik jetzt! Es gibt sehr gute Behandlungsmöglichkeiten.

„Ich schäme mich!” – Denkfehler Nummer drei Scham ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Gesundheit geht (und sonst auch meistens, aber dazu gerne an andere Stelle mehr). Hepatitis C ist keine „Schande” und es ist auch nichts, wofür Mann sich schämen müsste. Es ist eine Krankheit wie jede andere auch. Und je früher du dich testen lässt, desto weniger drohen Langzeitfolgen. Also überwinde deinen inneren Schweinehund und geh zum Arzt!

Testen lassen – so einfach geht's

Ein Test auf HCV ist schnell und schmerzlos. Das Ergebnis eines unkomplizierten Bluttests liegt in der Regel innerhalb weniger Tage vor. Und das Beste: Der Test ist in den meisten Fällen kostenlos! Also worauf wartest du noch?

Hepatitis C ist behandelbar – und zwar gut!

Wenn du positiv getestet wirst, ist das kein Grund zur Beunruhigung. Es gibt heute sehr wirksame Medikamente, die die Krankheit fast allen Fällen heilen können. Die Behandlung dauert in der Regel nur wenige Wochen und hat kaum Nebenwirkungen. Wenn dir was anderes erzählt wird, kannst du ab heute mit dieser veralteten Info aufräumen!

Fazit: Hepatitis C ist ein Thema für echte Männer

Klar, über Gesundheit spricht man(n) nicht gerne. Aber Hepatitis C ist ein Thema, das uns alle betrifft. Also lass uns Vorurteile und Scham überwinden und uns gemeinsam für unsere Gesundheit einsetzen. Echte Männer wissen: Wer sich informiert und testet, vermeidet wirklichen Stress.

