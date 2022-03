Typische Fehler beim Sex

„Sei einfach du selbst, du kannst nichts falsch machen!“ So oder so ähnlich lautet die zentrale Botschaft in zahlreichen Sex-Ratgebern. Und damit ist bereits der erste Fehler benannt, denn guter Sex will gelernt sein. Das Schöne dabei: Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem Learning-by-Doing dermaßen viel Spaß macht wie bei der Erotik. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass man(n) als Anfänger mit Anlauf ins Fettnäpfchen springen muss. Hier sind einige typische Fehler, die Männer* beim Sex tunlichst vermeiden sollten.

Ist Sex ein Sprint?

Noch immer bedeutet Sex für Männer* vom Grundprinzip her: Rein, raus, fertig. Der Koitus erscheint das höchste, zu erreichende Ziel, das sich je nach Erregungszustand schon in wenigen Stößen erreichen lässt. Bei den Meisten fällt die Lust danach zumindest vorerst drastisch ab, während die Partnerin oder der Partner womöglich noch weitgehend unbefriedigt zurückbleibt. Sex ist aber immer ein Geben und Nehmen, das viel Einfühlungsvermögen erfordert. Im Idealfall ist der Weg das Ziel und der Orgasmus ein willkommener Nebeneffekt. Die gemeinsame Lust lässt sich auf vielfältigste Art variieren und immer wieder neu erleben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rollentausch? Ein Strapon stimuliert die Prostata und bedeutet für beide ein komplett neues Lustempfinden. Außerdem hilft er dabei, die Dauer des Liebesspiels zu verlängern. Übrigens ist eine längere Ausdauer auch Übungssache. Wer sich beim Onanieren darin versucht, kurz vor dem Orgasmus innezuhalten, kann seine Lust nach und nach immer besser kontrollieren. Ein Fleshlight Masturbator ist dafür ein perfektes Trainingsgerät.

× Erweitern Foto: Unsplasch/ CC0/Dainnis Graveris Sexspielzeug

Ist Hygiene wirklich wichtig?

Alle Männer* und Frauen wissen, dass die erotische Realität anders aussieht als der Hochglanz-Porno. Natürlich gibt es auch im wahren Leben Menschen mit gestählten Körper, der perfekt geformten Oberweite und einem Geschlechtsteil von der Länge eines Unterarms. Dies ist allerdings eher die Ausnahme. Tatsächlich sieht man über kleine Defizite vom Hüftgold bis zum Rückenhaar bei ausreichender Hygiene gerne hinweg. Menschen, die trotz der stellenweisen Unvollkommenheit Wert legen auf ein gepflegtes Erscheinungsbild, wirken begehrenswerter und haben ein erfülltes Sexualleben. Klar, dass eine regelmäßige Dusche und ggf. eine gute Rasur elementare Bestandteile der Körperpflege sind.

Oralsex? Ja, aber bitte ohne Egoismus!

Die meisten Männer* und viele Frauen lieben es, oral verwöhnt zu werden. Und oft ist es auch kein Problem, die Partnerin oder den Partner dafür zu begeistern: Liebe, Vertrauen oder die pure Lust aufeinander erhöhen auch beim aktiven Part die Bereitschaft zu Fellatio oder Cunnilingus. Allerdings nur dann, wenn der passive Part das Spiel nicht zu egoistisch in die Hand nimmt. Wer den Kopf des aktiven Parts packt, um ihn mit beiden Händen heftig vor- und zurückzubewegen oder ihn sich wie ein Schraubstock in den Schritt zu pressen, wirkt der erotischen Stimmung damit komplett entgegen. Jedenfalls dann, wenn Effekte wie Atemnot und Würgereiz beim gemeinsam verabredeten Spiel nicht bewusst herbeigeführt werden sollen.

Dessous: Ein reines Frauenthema?

Foto: HT Sex

Nach wie vor sind viele Männer* der Meinung, dass lediglich die Damen auf eine sexy Verpackung zu achten haben. Das ist natürlich vollkommener Unsinn, denn sexy Unterwäsche gibt es auch für Männer*. Zwar ist die Auswahl hier nach wie vor kleiner als in der Damenabteilung. Trotzdem reicht das Angebot von figurumschmeichelnden Boxershorts aus hautsympathischem Stretchmaterial bis zu Strings und Jockstraps aus Lack und Leder. Auch Männer* können also den eigenen Vorlieben freien Lauf lassen oder die Partnerin beziehungsweise den Partner in die Wahl mit einbeziehen. Übrigens: Während zahlreiche Männer* es durchaus ansprechend finden, wenn die Partnerin beim Sex halterlose Nylonstrümpfe trägt, lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf die männliche Fußbekleidung ziehen. Socken beim Sex werden meistens als echte Lustkiller empfunden. Insbesondere dann, wenn es sich um weiße Sportsocken mit Gebrauchsspuren an den Sohlen handelt.