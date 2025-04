Thema Sextoytrends 2025 – was bleibt, was kommt?

× Erweitern Foto: whitepress

Noch in den 1990er-Jahren haftete Sextoys ein schmuddeliges Image an. Doch mit dem Verschwinden der meisten zwielichtigen Sexshops hinter dem Bahnhof zugunsten von Online-Shops und modernen, hellen Erotikstores, hat sich der gesellschaftliche Blick deutlich gewandelt. Sexspielzeug gehört heute zum Lifestyle, über den man ganz selbstverständlich sprechen kann. Die aktuellen Sextoytrends sind in diesem Zusammenhang ein beliebtes Gesprächsthema. Hier sind einige Infos zum angesagtesten Sexspielzeug des Jahres 2025. Informiert mitreden zu können, ist schließlich immer am geilsten.

Der Trend geht zu mehr erotischer Selbstliebe – aus guten Gründen

Bereits seit der COVID19-Pandemie steht die erotische Selbstliebe noch mehr im Fokus als davor. Schließlich erschwerten Lockdowns und Abstandsgebote das physische Miteinander, was vor allem für Singles eine besondere Herausforderung darstellte. Trotzdem galt es natürlich, die sexuelle Gesundheit nicht zu vernachlässigen, also stieg die Nachfrage nach Sexspielzeug deutlich an. Insbesondere die spezialisierten Online-Shops hatten in dieser Zeit sehr viel zu tun.

Die neue Fokussierung auf eigene sexuelle Bedürfnisse ebbte mit dem Ende der Pandemie aber keineswegs ab, denn längst weisen auch Fachleute auf die zahlreichen Vorteile hin. Die reichen vom Stressabbau über die Erkundung der eigenen Sexualität bis hin zu Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sogar die Erkenntnisse, dass die Masturbation Schlafprobleme reduziert und Schmerzen lindern kann, haben längst die Schlafzimmer und Köpfe vieler Millionen Menschen erreicht.

Sextoy- Klassiker wie Vibratoren neu interpretiert

Ja, es gibt ihn tatsächlich noch: Der fleischfarbene, geäderte Vibrator mittlerer Größe, dessen Vibration über einen rückseitig angebrachten, feuerroten Drehschalter aktiviert wurde, ist nach wie vor im Handel zu bekommen. Allerdings nur noch unter „ferner liefen“, denn die Technik hat gewaltige Sprünge nach vorn gemacht.

Vibratoren von 2025 sehen nicht nur anders aus, sondern haben es im besten Sinne in sich. Nicht nur, dass man die Luststäbe in verschiedenster Ausfertigung und Größe bekommen kann: Heute besitzen Vibratoren meistens viele verschiedene Vibrationsprogramme, die trotz ihrer Intensität deutlich leiser sind als in der Vergangenheit. Damit gelingt die Masturbation deutlich diskreter – und bringt dank KI- und / oder appgesteuerter Technik das sexuelle Kribbeln immer öfter auch in den Alltag.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist Silikon aufgrund seiner Haptik und leicht zu reinigender Oberfläche das für Sexspielzeug beliebteste Material. Auch Werkstoffe wie Edelstahl und Glas sind aus ähnlichen Gründen besonders populär. Aber natürlich sollte man sich auch hier umfassend informieren, wie man Sexspielzeug richtig reinigen kann.

Mehr Kribbeln fürs (gemeinsame) Liebesspiel: Sextoys für Männer und Paare

Beim Stichwort Sexspielzeug denken die meisten Menschen auch heute noch ganz automatisch an den Vibrator für Frauen. Doch auch Männer greifen immer häufiger und selbstverständlicher zu speziell auf die männliche Anatomie abgestimmten Toys. Hier erfreuen sich vor allem verschiedene Plugs und Anal-Vibratoren wachsender Beliebtheit – denn eine immer größere Anzahl der Männer weiß die rektale Stimulation der Prostata sehr zu schätzen. Noch gefragter sind allerdings Masturbatoren, bei denen es noch nie eine größere Auswahl gab als 2025. Kein Wunder, schließlich macht die Masturbation mit einem solchen Hilfsmittel nicht nur Spaß, sondern ist auch ein Trainingsprogramm für eine starke Erektion.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass viele Paare verschiedene Sextoys in ihr gemeinsames Liebesspiel integrieren. Insbesondere dann, wenn sie ebenfalls über technische Raffinessen wie ausgefeilte Vibrationsprogramme oder eine App-Steuerung verfügen. Ein dementsprechend ausgestatteter Cockring sorgt beim Sex für ein unvergleichlich intensives Kribbeln.

Und auch ein anderes Pärchentoy bleibt weiterhin im Trend: Der Strapon ermöglicht Paaren den sexuellen Rollentausch und damit auch eine zeitliche Verlängerung des Liebesspiels.

Fazit? Spiel(t) mal wieder!

Die Lust an der Lust bleibt ungebrochen – und die richtigen Sextoys tragen ihren Teil dazu bei. Insbesondere, wenn die Lustspender aus nachhaltigen Materialien mit angenehmer Haptik hergestellt wurden. Wer vor allem auf die inneren Werte achtet, kommt 2025 ebenfalls voll auf seine Kosten, etwa in Form von so intensiven wie geräuscharmen Vibrationen, die sich clever programmieren, beziehungsweise ansteuern lassen.