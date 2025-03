Top vs. Bottom – Die ultimative Wahrheit

× Erweitern Illustration: Imagen 3 Top oder Bottom?

Die Grundlagen

Zunächst wurden alle Profile von ROMEOs analysiert, die ihre Präferenzen angegeben haben: Es scheint ein perfektes Gleichgewicht zwischen Tops und Bottoms zu geben. Es ist bekannt, dass viele vielleicht mehr Bottoms erwartet hätten, aber vielleicht können sie es einfach öfter tun und brauchen nicht so viel Erholungszeit wie Tops? 🍆💦

Top & Bottom Hotspots 🌍

Die Länder mit dem größten Überhang an Tops überschnitten sich oft mit den homophobsten Ländern und sind möglicherweise nicht die besten Reiseziele. Die beste Vermutung? In Gesellschaften, in denen man ohnehin schon stigmatisiert ist, könnte sich das offene Ausleben der Bottom-Rolle als ein noch größeres Risiko anfühlen.

Aus diesem Grund wird keine Top-10-Liste zur Verfügung gestellt, sondern eine Liste von 100 Ländern, in denen ausreichend Nutzerdaten vorlagen. Möchtest du wissen, wie dein Land „abschneidet”?

Was beeinflusst es oder nicht?

Anschließend wurde untersucht, wie dies mit verschiedenen Profilstatistiken korreliert. Hier sind die Ergebnisse:

Ein besonderer Blick auf die PROs

Für diejenigen, die es nicht wissen: HUNQZ ist ein Begleitservice und der weltweit größte. Die Statistiken der PROs wurden ebenfalls überprüft (über 50.000 Profile), und was soll man sagen? Sie neigen etwas mehr zur Top-Rolle als die Romeos. Da sie eine Nachfrage bedienen, fragt man sich: Gibt es mehr versteckte Bottoms unter den Romeos? 🤭

Einige abschließende Gedanken

Am Ende des Tages gibt es kaum eine wirkliche Korrelation zwischen dem Aussehen und der Rolle im Bett. Und das ist etwas Gutes! Die MSM*-Community (Männer* die Sex mit Männern* haben) ist voller Überraschungen, und das macht sie so schön. Es ist für jeden jemand dabei. *ck/Quelle