Spirituelle Medizin und die Rückkehr der Hexer

Seit Urzeiten versprechen magische Rituale eine Befreiung von seelischen und körperlichen Schmerzen. Und wer jetzt an Hexen, Hellseher und Schamanen denkt, liegt gar nicht so falsch. Immer mehr Menschen interessieren sich für die Heilkraft von Magie und berichten von positiven Resultaten. Wir sprachen mit dem Magier und Lebensberater Francois Reinke, auch bekannt als Frank Reinke.

"Es geht um Gleichberechtigung, im Leben wie auch im Universum. Die Sonne geht jeden Tag auf und der Mond steht am Nachthimmel, Tag für Tag, und das seit Anbeginn unseres Sonnensystems. Wer das nicht versteht, hat oft Probleme mit der eigenen Sexualität, dem Sinn des eigenen Lebens, dem Sein in dieser Welt."

Du hilfst Menschen mit deiner Magie. Wie kann man sich so ein typisches Ritual in etwa vorstellen?

Magie ist eine Technik, die sich auf Energie-Kanäle und deren Strukturen konzentriert. Wenn ein Mensch zu mir kommt, geht es oft um Probleme in der Beziehung, Einsamkeit, darum Karma aufzulösen, oder oft auch um Angriffe durch Schwarze Magie.

Zunächst mache ich dann eine Analyse mit Kartenlegen während der ersten Sitzung. Danach führe ich ein Ritual durch. Dafür müssen meine Klient*innen Sachen aus der Natur besorgen wie etwa Eibe, Beifuß, Ilex (Stechpalme) und Gewürze für meinen Kerzenzauber. Wir erstellen dann eine Hexenbottle, eine Flasche, die wie ein Magnet gegen negative Angriffe wirkt.

"Meine Klient*innen sind dann in der Lage, selbst Magie auszuüben, und werden von meinen Gottheiten, Lilith und Hekate, beschützt und das natürliche Gleichgewicht ist wieder hergestellt."

Dieser Prozess ist aufwändig und kann bis zu fünf Stunden dauern. Ich leite das alles meist über Video-Call an. Meine Klient*innen sind dann in der Lage, selbst Magie auszuüben, und werden von meinen Gottheiten, Lilith und Hekate, beschützt und das natürliche Gleichgewicht ist wieder hergestellt.

Bei Hexerei denkt man unweigerlich gleich an Tieropfer und Dämonen. Welche Tools setzt du bei deiner Arbeit ein?

Ich benutze Kerzen, Salz, Gegenstände aus dem Alltag, finde viel auf dem Flohmarkt oder in 1-Euro-Shops. Alles, was du brauchst, ist ein eigener Wille und die Fähigkeit, diesen für dich und das Gute einzusetzen. Wir sind eine moderne Gesellschaft und heute sollte allen klar sein, dass viele der alten Riten und Anschauungen nicht mehr zu unserem heutigen Wissensstand passen. Bei der Auseinandersetzung mit übernatürlichen Dingen schwingt aber viel Angst vor dem Unbekannten mit.

Ich selbst arbeite seit vielen Jahren mit Lilith, mit den Erzengel Michael und auch Luzifer, der Morgenstern. Man sollte alle Aspekte immer mit einbeziehen, bevor man verurteilt. Das gilt übrigens auch für Mitmenschen.

Welche Erfolge kannst du bei deinen Klient*innen beobachten und wie fällt ihr Feedback aus?

Nach meinen Ritualen kam es bei fast allen für etwa drei Tage zu andauernden körperlichen Beschwerden: Durchfall, starke Übelkeit und Erbrechen, Gelenkschmerzen in den Händen oft mit Gichtanfällen vergleichbar, Migräne und leichte Sprachfehler. Das liegt an dem Reinigungsprozess und tritt so auch bei schamanischen Zeremonien, etwa mit Ayahuasca oder dem Kröten-Gift Bufo Bufo, auf. Diese Reinigung ist ein Zeichen dafür, dass negative Energie festgesetzt wurde, vielleicht ein altes Karma, Depressionen und andere schlimme Dinge.

"Ich höre auch, dass das Selbstwertgefühl sich verbessert, dass man sich besser durchsetzen kann, man aktiver wird und dass die eigene Spiritualität wächst."

Diese Beschwerden haben sich nach den Ritualen aufgelöst. Ich höre auch, dass das Selbstwertgefühl sich verbessert, dass man sich besser durchsetzen kann, man aktiver wird und dass die eigene Spiritualität wächst. Bei einigen Klient*innen passieren dann zusätzliche Dinge, etwa dass eine Flasche, die wir angefertigt haben, zerplatzt oder dass Teller zerbrechen oder Steine splittern. Ich mache das jetzt seit über 21 Jahren mit großen Erfolg. Anfangs war es schwierig, mir das selbst zuzutrauen, aber heute helfe ich Menschen mit meinen Fähigkeiten.

Wenn man als Laie nun auf die Idee kommt, selbst magisch zu arbeiten, worauf sollte man unbedingt achten?

Ich kann nur dringend davon abraten, sich willkürlich und ohne Kenntnisse an Sachen heranzuwagen, da sie lebensgefährlich sein können. Ich habe bereits von fünf Fällen gehört, bei denen sich minderjährige Mädchen das Leben genommen haben, nachdem sie aus Spaß mit einem Quija-Board (Gläserrücken) experimentiert oder andere Rituale vollzogen haben. Am besten man liest sich langsam ein. Es gibt Bücher, etwa über Wicca, eine naturverbundene Mysterienreligion, deren Anhänger sich oft als Hexen oder Hexer bezeichnen.

"Man sollte die Techniken verstehen, bevor man damit arbeitet, und immer auf das eigene Gefühl hören. Jeder schwingt auf einer anderen Frequenz."

Man sollte die Techniken verstehen, bevor man damit arbeitet, und immer auf das eigene Gefühl hören. Menschen machen auch Fehler und wir sind nicht alle gleich. Jeder schwingt auf einer anderen Frequenz. Wer mit dunkler Magie arbeiten will, sollte sich auf Tik-Tok umschauen – in Videos sieht man zumindest, was die da machen, in Büchern nicht.

Ich habe Kontakte in Island und werde dort hinfliegen, um die dort angewandte Magie zu lernen. Ich arbeite derzeit viel mit isländischen Sigillen und Runen. Auch diese Kraft sollte man nicht unterschätzen, denn ein falscher Umgang damit kann einen das Leben kosten.

Für Anfänger eignen sich Kerzen, Steine aus der Natur und Salz-Kreise.

Mein Tipp: In die Natur gehen, mit Salz einen Kreis um sich herumzeichnen und die Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft und das Ich als Aether anrufen und schauen, was passiert. Die Elemente werden antworten. Dann die Hand auf den Boden legen und sich die Kraft der Erde vorstellen und sie spüren. Bevor man mit Magie beginnt zu arbeiten, muss man erst einmal ein Gefühl für die Natur entwickeln, zu sich selbst und zum Umgang mit starken Energien, die nicht in der sichtbaren Welt existieren.

In diversen Social-Media-Portalen werden Hexer – oder die Leute, die sich so nennen – oftmals angefeindet. Wie erklärst du dir diese Reaktionen?

Ich kann mir das nur so erklären, dass dort sehr viel Neid und Missgunst mitschwingt. Wer hätte nicht gerne die Kraft, Dinge zu verändern und mit praktischer Magie das eigene Leben zu verbessern. Wir sind zwar auf einem ganz anderen Wissensstand als damals, aber nicht unbedingt frei von Vorurteilen und Aberglauben.

"Das Interesse an uns und unserer Arbeit wächst jedoch derzeit enorm, weil die Menschen sich nach etwas anderem sehnen: vorchristliche Religion etwa, ganzheitliche Heilung oder einfach nur nach neuen Perspektiven."

Insbesondere Hungersnöte, verursacht durch klimatisch bedingte Missernten, sowie Seuchen führten zwischen 1580 und 1620 zu einer Zunahme der traditionellen Schadenszaubervorwürfe und Hexenprozesse. Die religiösen Anführer der Zeit brauchten daraufhin einen Sündenbock, um die Gemeinden bei Laune zu halten – denn wer will schon an einen Gott glauben, der so viel Leid bringt. Unsere Gattung der Hexen und Hexer musste dafür den Preis zahlen.

Das Interesse an uns und unserer Arbeit wächst jedoch derzeit enorm, weil die Menschen sich nach etwas anderem sehnen: vorchristliche Religion etwa, ganzheitliche Heilung oder einfach nur nach neuen Perspektiven. Denn wo hat „der alte Weg“ hingeführt? Zu Unterdrückung und Verfolgung, etwa der Gay-Community, von Frauen und Andersgläubigen. Alles hat seinen Platz und seine Ordnung und das verstehen immer mehr Menschen. Die große Mutter hat alles in Liebe erschaffen. Nicht der Mensch entscheidet, sondern das Universum mit all der Fülle und Liebe darin.

Hexerei wird eher mit weiblicher Energie assoziiert. Wie geht man als Mann damit um?

Das ist so nicht richtig. Durch die Verfolgung der Kirche und der Herausgabe einer Zentralschrift zur Anleitung der Verfolgung von Hexen, dem Hexenhammer (1487), hat das Ganze eine eigene Dynamik entwickelt. Frauen wurden schon immer verfolgt und gejagt und die Geschichte ist blutiger als jeder Horror-Film. Aber die Schöpfung ist weiblich, nicht männlich. In meiner Arbeit mit Lilith hat sie mir viel gezeigt. Es geht nicht darum, wer du bist. Es geht darum, dass du laut, schrill und exklusiv bist. Nie wieder Unterdrückung, nie wieder Schmerz, nur weil andere sich daran aufgeilen.

"Männer leiden noch immer unter einem veralteten patriarchalischen Weltbild, welches wir erst langsam auflösen: „Es wäre besser, wenn du hetero wärst“, „Du musst heiraten“, „Du darfst nicht weinen“, „Männer tun sowas nicht“."

Es geht um Gleichberechtigung, im Leben wie auch im Universum. Die Sonne geht jeden Tag auf und der Mond steht am Nachthimmel, Tag für Tag, und das seit Anbeginn unseres Sonnensystems. Wer das nicht versteht, hat oft Probleme mit der eigenen Sexualität, dem Sinn des eigenen Lebens, dem Sein in dieser Welt. Männer leiden noch immer unter einem veralteten patriarchalischen Weltbild, welches wir erst langsam auflösen: „Es wäre besser, wenn du hetero wärst“, „Du musst heiraten“, „Du darfst nicht weinen“, „Männer tun sowas nicht“.

In meiner Arbeit erkenne ich ein Natur-Gesetz an: Die männliche Energie ist Cernnunos, die Geburt, der weiße Hirsch, der Gott, der die Erde mit Leben füllt. Hekate ist die Dunkelheit, die tiefe Weisheit, die gebärende Mutter allen Wissens und Hüterin der Schöpfung. Wir sollten männlich und weiblich akzeptieren als das, was sie sind: Energieströme, die sich in Sinnbildern manifestieren: Mutter & Vater, Geburt und Tod usw. Doch diese Dinge sind nicht an ein Geschlecht gebunden. Ich sage: Raus aus dem christlichen Denken und finde dich selbst in dieser großen verrückten Welt.

Mit welchen Göttern arbeitest du? Was fasziniert dich daran, mit ihnen zu arbeiten?

Ich arbeite mit Lilith, sie war die erste Frau Adams, nicht Eva. Sie verkörpert viele Themen, in denen ich mich selbst wiederfinde: Unterdrückung, Sexualität, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe. All diese Aspekte haben mich in meiner persönlichen Entwicklung behindert. Lilith hat mir in meinen tiefsten Zeiten den Weg gezeigt für das, was ich liebe, zu kämpfen.

Sie zeigte mir, dass ich mich zwar anpassen muss, aber niemals vergessen darf, wer ich bin. Sie hat mir auch ihre tiefsten Geheimnisse gezeigt: Niemals zu erfahren, wie es ist, eine Mutter zu sein. Diese Erfahrung wurde ihr nach dem Fall aus dem Paradies genommen. Hier wurzelt auch ein Tabu-Thema vieler Frauen: die Unfruchtbarkeit.

"Über dir steht das Licht und unter dir die Dunkelheit. Beides gilt es, in Harmonie zu bringen."

Lilith sagt immer zu mir, dass wir alle ihre Kinder sind, und dass sie immer für uns da ist und uns niemals verstoßen wird! Allen, die sie darum bittet, wird Hilfe gewährt. Sie ist eine Mutter, die nie Kinder hatte, und sie macht dich stark und unabhängig und sie zeigt dir deine wahre Natur.

Dann gibt es Hekate, die Mutter der Magie. Sie verkörpert das geistige Wissen und den Kreislauf der Schöpfung. Sie zeigt mir, dass der Tod nicht das Ende ist und die Zukunft nicht dein Leben bestimmen darf. Über dir steht das Licht und unter dir die Dunkelheit. Beides gilt es, in Harmonie zu bringen. Sie belohnt deinen Fleiß mit reichen Ernten und zeigt dir, dass Trägheit zu Verfall führt. Stillstand und Stagnation lösen nichts.

Beide sind feminine Gottheiten, die unsere Generationen geprägt haben. Oftmals im Unbekannten, aber immer bei uns.

Interview: Torsten Schwick

