Frankfurt: I am the Tigress

Tisha „The Tigress“ ist eine amerikanische Bodybuilderin, die es ganz nach oben schaffen möchte. Mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hat, zeigt die Doku „I am the Tigress“ von Philipp Fussenegger, die am 26. April im Frankfurter Harmonie Kino zu sehen ist.

Ein Film, der nicht nur festgefahrene Vorstellungen von Körperbildern, sondern auch klassische Geschlechterrollen aufbricht. Zur Filmvorführung sind Tisha Thomas und Regisseur Philipp Fussenegger vor Ort. Mehr zum Film gibt's hier.

26.4., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de

Wir verlosen drei mal zwei Tickets; bitte im Antwort-Feld das Stichwort „Tigress" angeben!