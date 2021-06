Bunt, nachhaltig und engagiert

Freunde mit gewissen Vorzügen? Willkommen in der bunten Welt der „Beans Brothers FRIENDS“! Die vier Kaffeesorten sind neu in der Tchibo Familie und stehen für Kaffeegenuss, der einen Unterschied macht.

Die FRIENDS kommen gleich vierfach: Als zwei Filterkaffees sowie zwei Caffè Crema Varianten, jeweils in „heftig kräftig“ oder „milde gestimmt“. Pro verkauftem 500g FRIENDS Kaffee gehen 50 Cent zugunsten von Projekten in den Ursprungsländern der Kaffeebohnen als direkte Unterstützung an die Kaffeefarmer*innen und ihre Familien vor Ort. Aktuell zum Beispiel in Honduras: die dortigen Kitas sind während der Erntezeit für die Betreuung der Kinder der Kaffeefarmer*innen essenziell. Daher ist es den FRIENDS ein Herzensprojekt, die Kitas z. B. mit Computern, Lernmaterialien und Reparaturen zu unterstützen.

Finde mehr heraus: www.tchibo.de/beans-brothers-friends

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 50 Euro-Gutscheine plus Beans Brothers Kaffee-Probierset!