Als Koch weiß Mirko Reeh gute Küchenmesser zu schätzen; so ist es kein Wunder, dass Frankfurts Promi-Koch Anfang 2019 Chef von Chroma geworden ist. Die japanischen, qualitativ hochwertigen Küchenmesser gehören seit fast 40 Jahren zu den Profi-Werkzeugen – auch für ambitionierte Hobby-Köche.

Nach der ersten Serie „Chef’s Choice“ sind nun neue Messer Mitglieder in der Chroma Familie geworden. Die Linie „Black Hammer Blue“ zum Beispiel besteht aus fünf Ultrapremium-Messern, die in Handarbeit von erfahrenen Schmiedemeistern im japanischen Seki hergestellt werden. Sie gehören zu den schärfsten und widerstandsfähigsten Küchenmessern auf dem Markt. Ebenfalls in Seki werden die Messer der Manufaktur Masahiro hergestellt; diese Schmiede arbeitet mit einem individuell entwickelten Stahl und einem besonderen Aushärtungsverfahren.

„Ich bin ein Fan von besonderen Dingen, und die Masahiro Messer suchen ihresgleichen.“

Mit einem aufwändig produzierten Katalog informiert Mirko Reeh nicht nur über die Chroma-Produktneuheiten, sondern liefert auch gleich Rezeptvorschläge, die den Einsatzbereich der Messer zeigen.

www.chroma-messer.de

Wir verlosen drei Chroma Messer Type 301 im schnittigen F. A. Porsche Design im Wert von je 100 Euro.

Bitte im Antwortfeld das Stichwort „Chroma“ angeben

