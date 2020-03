Come as you are! Gewinne ein Wochenende in Hamburg!

Dein Liegeplatz in Hamburg! Hafen und Meer. Industrie und Romantik. Kojen und Logbücher. Der Hamburger Hafen mit den Überseecontainern und der mächtigen Elbe bildet nicht nur die Kulisse für das 25hours Hotel Hamburg HafenCity, alles ist ein Teil davon.

× Erweitern Foto: 25hours

„Am Anfang stand der fiktive Seemann Kuttel Daddeldu aus den Erzählungen von Joachim Ringelnatz“, erzählt 25hours CEO Christoph Hoffmann, „tief verbunden mit der Seefahrt, eine gute Seele, aber auch raubeinig und ein bisschen schlüpfrig. Genau so sollte auch das 25hours Hotel HafenCity werden.“ Zentral in der Hafen- City erleben die Gäste Heim- und Fernweh in ihren Gästezimmern. Seemannsgarn und Hafengeschichten inklusive. Je nach Tageszeit lockere Lounge oder pulsierende Bar, hat das Erdgeschoss des 25hours Hotel HafenCity den Anspruch das Wohnzimmer des Quartiers zu sein. Auf den Tisch des Restaurants Heimat kommt das Beste, was die Küche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz hervorbringt - von der Nordsee bis zu den Alpen.

× Erweitern Foto: 25hours

Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel Hamburg HafenCity. Zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück. Dazu ein Abendessen für zwei im Restaurant HEIMAT.

Lust auf Hamburg? Einfach eine E-Mail mit dem Betreff 25hours HAMBURG und deinen Kontaktdaten an contact@25hours-hotels.com schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt.

Alternativ kannst Du deine Daten auch in das anhängende Formular eintragen. Viel Glück!