Herzerwärmender Coming-out-Film

Nicht jeder hat das Glück, in einer aufgeklärten und toleranten Stadt aufzuwachsen. Wer sein Coming-out auf dem Land hatte, der weiß, was es heißt, der erste Queer zu sein, den die Dörfler außerhalb des Fernsehens sehen.

Der Erste, von dem sie es wissen, denn sein Coming-out hat nicht jeder dort, wo er lebt. Manch einer fährt extra in die Metropolen, um dort zu leben, zu Hause ist er fast asexuell. Und zumindest für die Nachbarn: heterosexuell. Das Chaos des (queeren) Erwachsenwerdens bringt auch Leid mit sich. Davon erzählt auch „GIANT LITTLE ONES“ des kanadischen Regisseurs Keith Behrman.

Zur Geschichte: Franky (Josh Wiggins) und Ballas (Darren Mann), Stars des Highschool-Schwimmteams, Freunde seit der Kindheit, jetzt als Teenager auch an Sex interessiert. Doch nach dieser einen angetrunkenen Nacht, in der sich Franky seinem Schwarm nährt, will dieser nach der Zweisamkeit keinen Kontakt mehr. Es folgen Demütigungen und Gewalt seitens der Umwelt, die einzige Stütze in Frankys Leben ist zu dieser schweren Zeit sein schwul lebender Vater – gespielt von Kyle MacLachlan („Twin Peaks“).

Nach und nach wächst Franky an seinen Erfahrungen und erkennt, was wirklich zählt im Leben. Der anrührende und packende Film erscheint auf DVD und Blu-Ray.