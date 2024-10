Der neue Porsche Macan und die Elbphilharmonie

× Erweitern Foto: Porsche

Seinen Hamburg-Einstand gab der neue Porsche Macan schon im Design- und Kulturtempel der Hansestadt: in der Elbphilharmonie. Die Porsche Zentren in Hamburg und hinnerk haben sich anlässlich der Erweiterung der Elektro-SUV-Reihe eine exklusive Verlosungsaktion ausgedacht.

MARISA MONTE VOCALS

× Erweitern Foto: Leo Aversa Marisa Monte

Die brasilianische Sängerin, die in ihrer Heimat regelmäßig vor Hunderttausenden auftritt, ist ein Superstar der Música Popular Brasileira. Mit ihrer sanften, doch kraftvollen Stimme hat sie die Musikwelt erobert und inspiriert Generationen von Musiker. Nach ihrem umjubelten Debüt mit den Tribalistas kehrt sie sechs Jahre später nach Hamburg zurück. Ob sie auch hier wieder mit funkelndem Diadem auftreten wird? Begleitet diesen magischen Abend voller Leidenschaft und brasilianischer Klänge. Verpasst nicht die Chance, die Ikone live zu erleben – jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück am 22. Oktober dabei sein!

PORSCHE MACAN

× Erweitern Foto: Porsche

Zehn Jahre nach seiner Markteinführung ist der Porsche Macan vollelektrisch in die zweite Modellgeneration gestartet. Durch progressives, zeitloses Design, markentypische Performance, langstreckentaugliche Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit sollen der neue Macan 4 und der neue Macan Turbo die Anforderungen der Porsche-Kunden an ein SUV vollumfänglich erfüllen.

„Wir heben den Macan auf ein völlig neues Niveau – mit außergewöhnlicher E-Performance, der neuen Driver Experience und ausdrucksstarkem Design“, sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Die Leistung der neuen Modelle reicht bis zu 470 kW (639 PS) und die Reichweite bis zu 613 km (WLTP). Eine 800-Volt-Architektur ermöglicht schnelles Laden. Das Interieur bietet viel Platz und hochwertige Ausstattung. Porsche legt dabei Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet ökologischere Materialien.Das neue Modellprogramm umfasst nun endlich auch einen Macan mit Hinterradantrieb und einen Macan 4S, der die Lücke zwischen Macan 4 und Macan Turbo schließt.

× Erweitern Foto: Porsche

Beide neuen Modelle verfügen über eine 100-kWh-Batterie und bieten hohe Effizienz und Reichweite. Der Macan 4S hat eine Systemleistung von 330 kW (448 PS) und eine Reichweite von bis zu 606 Kilometern (WLTP). Alle Infos zum Auto online und und natürlich auch in den Porsche Zentren in Hamburg!

