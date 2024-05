Diki Tours – Freizeitspaß auf dem Wasser

Unternehmen Sie mit Freunden oder Familie eine Halb- oder Tagefahrt zu einem der zahlreichen Seen rund um Potsdam. Auch für Teamtage und Betriebsausflüge ein Spaß. Wem das zu kurz ist, der kann auch mehrere Tage in See stechen. Los geht die Fahrt ab Potsdam-Zentrum in der Neustädter Havelbucht. Es stehen Flöße für Gruppen bis zu 8, 10 oder 12 Personen zur Verfügung. Bei mehr Personen benötigen Sie mehrere Flöße.

× Erweitern Foto: Diki Tours Floß Typ 3 für 10 Personen

Auf der Homepage finden Sie ausgearbeitete Tages-, Zweitages-, und Mehrtagesausflüge.

Alle Flöße sind führerscheinfrei zu fahren und Sie erhalten eine Einweisung mit Übungsfahrt. Der Steuerstand befindet sich im Inneren des Bootes. Alle Flöße mit einer separaten Toilettenkabine. Bei Fragen steht Ihnen das Team von Diki Tours gern beratend zur Seite.

Zu gewinnen:

Wir verlosen einen Tagesausflug von 9-18 Uhr mit einem Floß Typ 3 bis 10 Personen an einem Mo-Do., außer Feiertage, inkl. einer Tankfüllung im Wert von 364 Euro (Barauszahlung nicht möglich). Teilnahmemöglichkeit endet am 22.05.24.