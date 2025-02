Entspannt Berlin Revue passieren lassen!

× Erweitern Foto: Max Jackwerth Renaissance Theater

BERLIN IS JA SO GROSS: Ein bewundernder Stoßseufzer, eine Liebeserklärung, eine besondere Hommage an die großstädtische Seele Berlins auch nach dem Motto: „Berlin ist, wenn man trotzdem lacht“.

Der Stoff dieses „Berlinicals“ aus Songs, Szenen und Geschichten speist sich aus dem überbordenden Repertoire der Komponisten und Texter, die in den vergangenen hundert Jahren immer wieder dem direkten Charme dieser Stadt und ihrem Wesen Ausdruck verliehen haben. Intuitiv aufgespürt, assoziativ arrangiert, musikalisch neu interpretiert ergeben die Details des Abends ein Geflecht von Geschichten und prägnanten Eindrücken, die mehr als jeder historische Abriss, die Seele dieser Stadt, ihre buntschillernde lebendige Kultur, zum Klingen bringt.

RENAISSANCE-THEATER BERLIN, Knesebeckstraße 100, 10623 Berlin, Kartentelefon: 030 / 312 42 02, www.renaissance-theater.de

