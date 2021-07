Mikkel Brænne Sandemoses Neuer

Wir verlosen eine traumschöne Bilderflut mit positiver Message, die ganz wunderbar entspannt nach einem langen Arbeits- oder Familientag. Und regenbogenfamilientauglich ist dieser Film selbstverständlich auch!

Der in Norwegen gedrehte Märchenfilm „Espen und die Legende vom goldenen Schloss“ von Mikkel Brænne Sandemose erzählt eine humorvolle und spannende Geschichte. Denn die beiden Bauernsöhne Per und Pål werden beschuldigt, das Königspaar vergiftet zu haben. Die einzige Hoffnung ist ihr Bruder Espen (Vebjørn Enger), der sich mit der ganz und gar nicht heteronormativen Prinzessin Kristin (Eili Harboe) auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schloss Soria Moria macht, wo sich ein Brunnen befinden soll, der das Wasser des Lebens enthält. Das Heilmittel für den König und die Königin! Ein Film, in dem die Prinzessin keine unsichere, hoffende und auf den starken Mann vertrauende schöne Randfigur ist, ein Film, der „einfach so“ Geschlechterstereotypen über Bord wirft und zudem mit grandioser Naturkulisse beeindruckt. Wir verlosen drei Blu-Rays.