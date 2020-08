Frankfurt queerfilmfestival

× Erweitern Foto: Salzgeber Futur Drei

Wir verlosen Tickets für das queerfilmfestival in der Frankfurter Harmonie, das vom 2. bis 6. September läuft.

Das queerfilmfestival bringt fünf Tage lang die 12 besten queeren Filme der vergangenen Jahre – und das Programm verspricht ein komprimiertes und in dieser Vielfalt selten gesehenes Kaleidoskop an queeren Lebensrealitäten aus der ganzen Welt.

Foto: Salzgeber Baby Jane

Wir verlosen zwei Mal zwei Tickets für den ersten und den letzten Filmtag in der Frankfurter Harmonie in Sachsenhausen, Dreieichstr. 54; die Gewinner*innen können wählen: Am 2.9. zwischen den Filmen „Futur 3“, „Port Authority“ oder „Neubau“ sowie am 6.9. zwischen „Eine total normale Familie“, „Minjan“ oder „Der Prinz“.

Mehr Infos zu den Filmen gibt’s hier.

2. – 6.9., queerfilmfestival, www.queerfilmfestival.net

Bitte das Stichwort queerfilmfestival im Antwortfeld angeben.