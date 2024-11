Freikarten für Maurice de Vlaminck im Barberini

× Erweitern Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2024 Maurice de Vlaminck Unterholz, 1905 Maurice de Vlaminck, Unterholz, 1905, Öl auf Leinwand, 60 × 72,5 cm Privatsammlung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schockierte eine Künstlergruppe das Publikum mit einer Malerei, die sich auf radikale Weise von bisherigen künstlerischen Konventionen abwandte. Als „fauves“, als „Wilde“ bezeichnet, traten die Künstler den Weg in die Moderne an – allen voran Maurice de Vlaminck (1876 – 1958).

Über die Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini verrät die Direktorin Ortrud Westheider: „Unsere Ausstellung präsentiert das Werk Vlamincks von den Anfängen bis zu seinen späten Landschaften, in denen er Monets Getreideschober und Van Goghs Weizenfelder neu interpretierte. Diese Bilder zeigen den Rückzug des früheren Rebellen aus der Avantgarde, seine Kritik an der Moderne und seine pessimistische Weltsicht. 1942, nach einer Reise nach Deutschland, hat er die nationalsozialistische Kulturpolitik in Zeitungsartikeln gelobt. Wir finden es wichtig, diese Kollaboration zu benennen. In seiner Kunst gibt es aber keine Nähe zur NS-Ästhetik. Während dort die Bauern als Helden dargestellt werden, ist der Mensch in Vlamincks späten Landschaftsbildern isoliert und existentiell ausgeliefert.“ Die Ausstellung ist bis zum 12. Januar 2025 zu sehen. www.museum-barberini.de

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Ausstellung „Maurice de Vlaminck. Rebell der Moderne“ im Museum Barberini. (Teilnahme möglich bis zum 14.11.24)

× Maurice de Vlaminck im Museum Barberini