Gewinne Freikarten für die neue Varieté-Saison im Hansa-Theater

Am 8. Oktober 2024 hebt sich in Hamburg der Vorhang für ein neues, atemberaubendes Varieté-Programm, das bis zum 9. März 2025 in eine Welt voller Magie und Glamour entführt! Freue dich auf spektakuläre Künstler:innen der internationalen Artistenkultur, begleitet von den Hansa-Boys und präsentiert von Größen wie Katie Freudenschuss, Marcus Jeroch, Robert Kreis und vielen mehr. Dazu gibt es feinste kulinarische Genüsse von STRAUCHS FALCO.

Jetzt teilnehmen und 3x2 Tickets für den 10. Oktober gewinnen!

Mach mit und sichere dir deine Chance auf einen unvergesslichen Abend im Varieté! Einsendeschluss ist 8. Oktober 2024, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ab 8.10., Hansa-Theater, Steindamm 7, Hamburg, Karten und Infos: unter 04047110644 und hansa-theater.com