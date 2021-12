VERLOSUNG: „Respect“ mit Jennifer Hudson als Aretha Franklin

× Erweitern Foto: Universal Pictures Jennifer Hudson brilliert stimmstark als Aretha Franklin

Jennifer Hudson, Aretha

„(Oo) All I'm askin' / (Oo) Is for a little respect when you come home (just a little bit)“ – eigentlich jede(r) mit oder ohne Beziehung oder Dates kann sich mit diesem Text identifizieren. Aretha Franklin machte die Nummer 1967 zu IHRER Nummer, klar, dass so auch der Film heißt, der sich mit den Anfängen ihrer Karriere bis zum Jahr 1972 beschäftigt: „Respect“.

Sie wurde missbraucht, geschlagen, gedemütigt, kontrolliert und diskriminiert. Trotzdem ging sie ihren Weg, setzte sich für Frauenrechte, die schwarze Bürgerrechtsbewegung und auch für die LGBTIQ*-Community ein. Ihr half der Glaube an Gott, so verwundert es auch nicht, dass eines ihrer erfolgreichsten Alben „Amazing Grace“ wurde. Bis zu ihrem Tod 2018 landete sie regelmäßig Welthits, „Chain of Fools“ zum Beispiel, „Rock Steady“, „Who’s Zoomin’ Who?“, „Think“ oder auch „I Knew You Were Waiting (For Me)“ mit George Michael und „A Deeper Love“.

Bis kurz vor ihrem Tod war sie aktiv, erfolgreich und politisch: „Wir alle wollen und verdienen Respekt. Mann, Frau, Schwarz und Weiß. Das ist ein elementares Menschenrecht“, so Aretha Franklin, die mit ihrer Musik für die Emanzipation und Bürgerrechtsbewegung ein deutliches Zeichen setzte. Und auch ihr Duett mit Elton John „Through the Storm“ war durchaus ein Statement in den 1980ern, als Homosexualität noch direkt mit Aids, mit Tod, mit Angst und Ekel verknüpft war. Verehrt von Größen wie Boy George, den Eurythmics, Beyoncé und Gloria Gaynor, beeinflusste sie maßgeblich die Entwicklung von Soul, Pop und R’n’B. Im Februar 2022 erscheint der Film „Respect“ auf DVD und Blu-Ray, wir verlosen ihn hier. Start der Verlosung ist der 17.2.2022