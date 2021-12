Winter Sessions 2022: HOUSE wärmt

× Erweitern Milk & Sugar

Milk & Sugar Der klasse Sampler erscheint am Freitag

Draußen ist es nasskalt, schneeweiß und frostig oder auch einfach dunkel. Nicht unbedingt die Jahreszeit, in der man gerne ausgeht. Oder aufgrund der Pandemie ausgehen will (sollte). Milk & Sugar haben da etwas für dich.

Und zwar ihre neue Werkschau „Winter Sessions 2022“, die auf zwei CDs oder als Stream jede Menge bester Beats und ausgefeilter Produktionen zu dir bringt. Damit holst du dir den Klub nach Hause! Die 30 hier versammelten Tracks seien das „Allheilmittel gegen kältebedingte Tanzmüdigkeit“, so das bayrische DJ-Duo, das schon seit den 1990ern erfolgreich am Start ist. Unsere Anspieltipps sind Kylie Minogue „Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)“, Flashmob & Crystal Waters „I Gave You the World (Extended Mix)“, Mollono.Bass „ The Oracle (Original Mix)“ und SOAME „Morning (Dario D'Attis Remix)“. Bye, bye, Winterblues, hier kommen Tanzlustbarkeiten im Münchner Mix!

Über Milk & Sugar: Zwei Münchner House-Producer, Komponisten und DJs, die bundesweit – weltweit! – tanzen lassen. Los ging es 1997 als die beiden DJs und Producer sich zum Duo vereinten und begannen, typisches (Münchner) Vocal House an den Mensch und in die Klubs zu bringen. Ihr größten Charthits sind unter anderem „Hey (Nah Neh Nah) (vs. Vaya Con Dios)“, „Love Is in the Air (vs. John Paul Young)“ und der Klubklassiker „Higher & Higher“. Wir verlosen das neue Werk.