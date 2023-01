Gewinnspiel: „Ava-Max“-Tag in Hamburg

× Erweitern Foto: Warner Music Ava Max

Ava Max

Am 27.1. wird das neue Album von Ava Max groß in Hamburg gefeiert. Auf der Eislaufbahn ‚EisArena‘ im Planten un Blomen findet der „Ava-Max-Tag“ statt und es läuft den ganzen Tag ihre Musik. Die Kosten für Eintritt und Schlittschuhe werden übernommen, es lockt eine Fotowand, Shirts und Hoodies, außerdem wird es Marken für Getränke und etwas zu Essen geben.

Ava Max „Diamonds & Dancefloors“: Kompromissloser Pop, so kompromisslos und auf den Punkt gebracht, wie es Zeit ihres Bestehens zwischen 1992 und 2010 nur Ace of Base wagten. Ava Max kombiniert Melodien und (auch und oft emanzipatorische) Texte mit tanzbaren Beats, vermischt Pop-, Rock- und Eurodance-Einflüsse zu kleinen meist drei Minuten langen Meisterwerken, die weltweit die Charts aufrollen. Und sie kann auch live wirklich singen!

Ihren großen Durchbruch hatte Ava Max 2018 mit dem weltweiten Hit „Sweet But Psycho“, es folgten das erfolgreiche Album „Heaven & Hell“ und internationale Hits wie „Salt“, „Kings & Queens“ sowie „Alone“ zusammen mit norwegischen Producer Adam Walker.Und jetzt veröffentlicht die Sängerin aus den USA mit „Diamonds & Dancefloors“ ihr zweites Album. Auch hier reiht sich Pop-Perle and Dancefloor-Füller, Hymnen auf Ohrwurm. Unsere Anspieltipps auf dem neuen Album sind zum Beispiel „Million Dollar Baby“ (das von LeAnn Rimes‘ „Can't Fight the Moonlight“ inspiriert wurde), „Dancing's Done“, „Weapons“ und der Radio-Hit „Maybe You're the Problem“. Beste Popmusik, für #mensch sich nicht schämen muss, wenn sie aufgedreht durch die Wohnung klingt. Einfach nice.