Verlosung: Glitterbox 2024 – Disco-Glanz in Hannover

Am 16. November 2024 kehrt die Glitterbox-Party zurück in den Kuppelsaal des Hannoverschen Congress Centrums! Nach ausverkauften Events von 2019 bis 2023 geht die glamouröse Disco-Party mit einem hochkarätigen Line-up in die nächste Runde.

Erlebt den legendären 70er-Jahre-Disco-Lifestyle mit Nu-Disco, House und elektrisierender Atmosphäre. Unter den Diskokugeln sorgt Hannovers DJ Mousse T. gemeinsam mit internationalen Stars wie Dimitri from Paris für unvergessliche Sounds. Aufgestylte Dragqueens aus London, Tänzer und spektakuläre Showeinlagen runden den Abend ab. Wir verlosen Karten!

16.11., Glitterbox, Kuppelsaal des HCC, Hannover, Einlass: ab 21 Uhr, Homepage

Tickets:

Ticket2Go: https://ticket2go.de/#!/event/4256

HAZ-Ticketshop: https://www.eventim.de/…/glitterbox-hcc-hannover…/…