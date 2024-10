Glühweinfahrten mit dem Floß durch Potsdam

× Erweitern Foto: Freepik Gluehweinfahrten Diki Tours

Zahlreiche Gäste haben in den letzten Jahren mit den Flößen von Diki Tours Potsdam einen erlebnisreichen Tag auf dem Wasser erlebt. Der Herbst klopft an die Tür - Auch im Herbst und Winter ein Spaß. Fahren Sie mit unseren Flößen ab November durch die Stadt und trinken Sie Ihren Glühwein auf der Fahrt. Ihnen wird sicher nicht kalt! Auf Wunsch erhalten Sie eine kostenfreie Heizung im Winter dazu. Unternehmen Sie mit Freunden oder Familie eine Halb- oder Tagefahrt zu einem der zahlreichen Seen rund um Potsdam.

Auf der Homepage sind ausgearbeitete Tages-, Zweitages-, und Mehrtagesausflüge zu finden. Buchen Sie Zusatzausstattungen wie Grill, Kühlboxen, SUP-Board dazu oder bringen Sie Ihre Campingsachen selbst mit. Kein Führerschein nötig! Sie erhalten eine Einweisung mit Übungsfahrt. Alle Flöße haben eine separate Toilettenkabine.

Floß Typ 3 für 10 Personen

Zu gewinnen:

ein Tagesausflug von 9-18 Uhr

Floß Typ 3 bis 10 Personen, inkl. einer Tankfüllung

Mo-Do., außer Feiertage

Wert: 364 Euro Barauszahlung nicht möglich.

(Teilnahme möglich bis 17.10.24)