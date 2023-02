× Erweitern – Anzeige –

Bereits seit 1993 verkaufen wir alles, was sich aus Leder geiles fertigen läßt. Viele unserer Entwicklungen erhältst Du nur bei uns, beispielsweise das Leder-Kondom und den HML Kopf-Harness. Auch unsere Handschuhe der Premium-Kollektion bekommst Du in dieser Qualität – und vor allem diesem Leder – nirgendwo anders.

Unsere Internet-Verkaufsstelle wurde 1997 eröffnet und ist damit einer der ältesten deutschen Webshops. Lies mehr darüber In unserem Fetisch-Blog. Dort findest Du Antworten auf Fragen, die Du bisher nie zu stellen gewagt hast, z.B. „Wie lege ich einen Cockring richtig an?“ oder „Wie hänge ich einen Sling auf?“

Zu unserem Jubiläum verlosen wir exklusiv in Partnerschaft mit hinnerk / blu einige wertvolle Artikel aus unserem Programm:

2./3. Preis:

1 x 1.000 ml Gleitmittel Eros Aqua

➡️ www.hml-fetish.de/shop/eros-aqua/

1 x Leder Armband-Geldbörse 8 cm breit (Größe nach Wahl)

➡️ www.hml-fetish.de/shop/armband-boerse-8-cm-breit/

1. Preis:

1 Paar Leder-Police-Handschuhe in Premium-Ausführung und Größe nach Wahl

➡️ www.hml-fetish.de/shop/police-handschuh-premium/

Für die Teilnahme einfach das Formular ausfüllen und unter Sonstiges gerne kurz euren geheimen Fetisch verraten. Spaß! Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmer*innen ausgelost.

× Im Gewinnfall werden eure Kontaktdaten ausschließlich zur Gewinnabwicklung an den Gewinnspielpartner übermittelt. Mit der Teilnahme stimmt ihr dem zu. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2023. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich und der Rechtsweg ausgeschlossen.

10 Prozent Rabatt!

Wir wünschen Dir viel Glück bei der Teilnahme! Zusätzlich kannst Du für Deine nächste Bestellung in unserem Webshop mit dem Gutscheincode „HML-Geburtstag-10“ 10 Prozent Rabatt auf alle Artikel (außer Sonderangebote) abstauben. Besuche also am besten gleich den Shop unter

➡️ www.hml-fetish.de/shop

auf und stell Dir Deine eigene Kollektion zusammen!