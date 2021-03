„Im Namen der Liebe“ – Karten für die Rosenberg!

× Erweitern Foto: GABO 2020 landete La Rosenberg mit dem Album „Im Namen der Liebe“ auf Platz 1 der Charts

Foto: Instagram / marianne.rosenberg.official Marianne Rosenberg „Regenrhythmus“, „Im Namen der Liebe“ und „Lieder der Nacht“ sind ihre erfolgreichsten Alben in Deutschland

2022 soll es endlich passieren: Marianne Rosenberg kommt auf Tour. Wir verlosen Konzertkarten für Hamburg und Frankfurt.

Die 1955 in Berlin geborene Sängerin hatte in den 1970ern Hits wie „Ich bin wie du“, „Marleen“, „Fremder Mann“ und „Er gehört zu mir“. In den 1980ern war sie oft mit Coverversionen internationaler Hits populär, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete.

Marianne Rosenberg 1980

„Wir erleben immer mehr Hass in unserer Gesellschaft. Dem wollte ich auch Respekt und Toleranz entgegensetzen. Beides ist in der Liebe eine Selbstverständlichkeit und die Liebe war schon immer mein wichtigstes Thema.“ Ein Zitat aus unserem Interview mit Marianne Rosenberg zu ihrem aktuellen Album; zum ganzen Feature geht es hier.

In den späten 1980ern veröffentlichte sie Pop-House-Remixe ihrer Gassenhauer und mauserte sich zum Kultstar – auch kam Marianne Rosenberg mit einer Ballade zu der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ wieder in die Hitlisten, in den 1990ern dann zum Beispiel mit dem Album „Luna“ und Singles wie „Frage niemals“. 2020 landete La Rosenberg mit dem Album „Im Namen der Liebe“ auf Platz 1 der Charts. Und 2022 dürfen wir die Legende live erleben, ein Grund zur Vorfreude!