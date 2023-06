VERLOSUNG: „LOVE, YOU – Ein Buch für Dich“

Sein Buch „LOVE, YOU – Ein Buch für Dich“ gibt mithilfe von Interviews und vielen, sehr verständlich aufbereiteten Fakten, Wissen zum Thema Queerness weiter. Es sei ein „authentischer Wegweiser durch die queere Welt“.

Auf über 300 Seiten widmet sich der zwischen Edinburgh und Berlin pendelnde Kai Spelling (großes Bild oben), auch unterstützt von Queers wie Leni Bolt, Themen wie „Queere Gesundheit“, „Coming-out“, „Queerpolitik“ und natürlich auch der Geschichte der queeren Community.

Denn es ist leider so: Viele, viele wissen nicht, warum der CSD so heißt und wofür eigentlich die New Yorker Bar Stonewall Inn steht. Dieses Buch erklärt es dir! Über den Begriff „queer“, der sehr häufig vorkommt, verrät Kai: „QUEER ist eins meiner Lieblingswörter. Es ist ein Familienname, den ich mit Stolz trage, ein funkelndes Diadem, mit dem ich mich schmücke, eine Rüstung, mit der ich Schmerz verhindere, und ein Pflaster, wenn es doch mal wehtut“. Schöne Gedanken! Der Autor ist übrigens auch als Blogger erfolgreich, er ist Teil von „Das Pinke Sofa“ (wir berichteten). Das Buch ist ab 14 Jahren und hier zu bekommen: www.lyx-verlag.de

Wir verlosen das Werk!