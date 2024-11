Wir verlosen schwule Kalender

× Erweitern Bild: Dimosthenis Prodromou – „Mykonos Sitting“ 2024

Die Kunstbehandlung in München erfreut auch für 2025 mit großartigen Kalendern von Robert C. Rore, Max Ströder und Dimosthenis Prodromou. Wir verlosen je zwei der guten Stücke!

„Dass Männer gerne an roter Feuersglut Fleischstücke grillen um ihre Männlichkeit zu zelebrieren ist bekannt. Bei Rore wird der Mann zum Held am Herd, da reichen dem Mann Eier in der Pfanne über einer blau leuchtenden Gasflamme und der Mann ist ganz Mann. Oder ein spöttisch schauender nackter Perseus ohne das Haupt der Medusa, aber mit dem spiegelnden Schild bereit zum Kampf“, so das Team der bayerischen Kulturstätte über den Kalender von Robert C. Rore. Die anderen Wegbegleiter durchs Jahr 2025 stehen dem Werk aber in nichts nach. kunstbehandlung.com

× Kalender

× Erweitern Bild: Max Ströder – „Torso Bush“, 2024

× Erweitern Bild: Robert C. Rore 2024

Besuch uns auf Instagram: