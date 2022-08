Gewinne fünf Übernachtungen in Key West, der queeren Hauptstadt Floridas!

– ANZEIGE –

Diesen Sommer hast Du die einmalige Gelegenheit, einen Traumurlaub in Key West zu gewinnen. Mach ein „Delfie“, poste es auf Social Media und drücke die Daumen!

× Erweitern Foto: Monroe County Tourism Development Council Key West

Mit einem witzigen Gewinnspiel verlost das Tourismusbüro der Florida Keys & Key West einen mehrtägigen Aufenthalt in Key West. Zu gewinnen gibt es fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für Dich und eine Begleitung im New Orleans House in Key West. Das New Orleans House lockt mit tropischem Charme, einer traumhaften Pool- und Gartenlandschaft inklusive Whirlpool für bis zu 15 Personen. Das einzige „All Male Gay Guesthouse“ Key Wests liegt direkt an der Duval Street und ist der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge ins pulsierende Szene-Nachtleben der Insel, bietet aber auch Rückzugsmöglichkeiten und viele Optionen für Ausflüge in die Natur, z.B. zum Dolphin Watching auf einer Gay Day Cruise, um dann echte Delfine in Ihrer natürlichen Umgebung zu erleben.

Kreativität gefragt

Alles, was Du tun musst ist, ein „Delfie, also ein Selfie von Dir mit einem Delfin bis zum 31. August 2022 auf Facebook, Twitter oder Instagram posten und dazu den Hashtag #MeinKeyWestDelfie verwenden. Das Profil muss dabei öffentlich einsehbar sein. Wer zufällig keinen Delfin in der Wanne zu Hause liegen hat, kann dies auch mit Stofftieren, Fotos oder dem hier abgebildeten Regenbogen-Delfin zum Ausdrucken tun.

Alle Details und ausführlichen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.rainbow-keywest.de