Let's Gear Up!

Am 15. Februar 2025 erwarten dich im P9 in Biberist, Schweiz, ab 20 Uhr thematische Play Areas, eine Dance Area mit Musik und gemütliche Social Spaces zum Vernetzen. Trau dich in eine bunte Nacht mit neuen Abenteuern – hier kann jede Fantasie zur Realität werden. Karten gibt's nur im Vorverkauf, keine Abendkasse – und bei uns:

× Einsendeschluss ist der 10. Februar und der Rechtsweg ist auch in Fetisch-Gear ausgeschlossen

Sei dabei!

P9, Fabrikstrasse 34, Biberist, Schweiz, 15.02.25 ab 20 Uhr, www.alphagearsociety.com