Die Monate Juni und Juli widmet pjur der LGBTQIA+ Community und feiert jede einzelne Farbe des Regenbogens. Themen wie Diversität, Inklusion, Toleranz, Empowerment und Selbstverwirklichung, also das „Bunte“ und die Vielfalt der Gesellschaft stehen im Fokus dieser Kampagne. pjur möchte alle – in- und außerhalb der Community – ansprechen und mit ihnen gemeinsam #allaspectsoflove feiern.

Unter dem #loveislove stellt pjur die Liebe in all ihren Facetten in den Mittelpunkt. Denn jede/r verdient Liebe und soll sein/ihr Liebesleben individuell gestalten dürfen. Mit der Kampagne will pjur die Menschen ermutigen, das Leben und die Liebe in seiner Vielfalt zu zelebrieren, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Identität, Präferenzen und Aussehen.