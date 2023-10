St. Gallen: Karten für die Oper „Lili Elbe“

× Erweitern Foto: Ludwig Olah Lucia Lucas als Lili Elbe

Tobias Picker und Aryeh Lev Stollman sind die Kreativen hinter der „weltweit ersten großen Oper über eine Person, die transgender ist“.

Die Oper „Lili Elbe“ am Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen (Museumstrasse 2/24, 9004 St. Gallen, Schweiz) erzähle die Geschichte der gleichnamigen Frau, „die mit der Malerin Gerda Wegener verheiratet war und in den 1930ern eine der ersten Geschlechtsangleichungen vornehmen ließ“, wird dazu schriftlich verraten.

Vor allem sei „Lili Elbe“ des mit einem Grammy ausgezeichneten amerikanischen Komponisten Tobias Picker und des Librettisten Aryeh Lev Stollman aber „die Geschichte einer großen, alle Hindernisse überwindenden Liebe“ und reihe sich damit in die großen Werke des Opernrepertoires ein. Die Sängerin der Titelrolle ist Lucia Lucas, die schon an der New Yorker Metropolitan Opera, der Lyric Opera Chicago und der English National Opera gefeiert wurde. Die Premiere wird am 22. Oktober gefeiert, weitere Spieltage sind der 29.10., der 2.11., der 5.11., der 11. und 17.11. sowie der 3.12. www.konzertundtheater.ch

Wir verlosen 25-mal zwei Tickets; bitte im Feld „Antwort" das Stichwort „Lili Elbe" und den Wunschtermin angeben!