Frankfurt: Love Family Park 2024

Die Premiere im vergangenen Jahr in der neuen Location ist bestanden – der Love Family Park 2024 findet erneut im Rebstockpark statt! Das traditionsreiche Open-Air-Festival für elektronische Musik, das 1996 zum ersten Mal gefeiert wurde, gehört bis heute zu den beliebtesten seiner Art: familiäre Atmosphäre, kompromissloses Booking und knackiger Sound lassen den „Spirit of 1996“ weiterleben – und genau das macht das Festival so authentisch: „Wir stehen für Diversität, Weltoffenheit, Toleranz und Nachhaltigkeit“ heißt es passend auf der Website. Zwei Tage lang geben sich auf zwei Bühnen die Creme der Elektro-, House- und Techno-DJs die Regler in die Hand: von Adam Beyer und Charlie Sparks über Samba Abdulhadi, Pan-Pot oder Miss Monique bis zu Altvater Sven Väth und Live-Act Reinier Zonneveld reicht die Bandbreite – und das Line-up wird noch erweitert! Checkt die Website für Tickets und Updates!

3. und 4.8., Love Family Park, Rebstockpark, Zugang über Max-Pruss-Straße, Frankfurt, www.lovefamilypark.com

Wir verlosen fünf Mal zwei Tickets für den Festival-Sonntag; bitte im Antwortfeld „Love Family Park 2024" angeben!