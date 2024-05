Freikarten für „Mellowing“: Tanz zwischen Stille & Leben

Zwei Frauen betreten die makellos weiße Bühne, flüstern sich etwas zu, lächeln und beginnen, sich zu der seriellen Musik von Coti K zu bewegen. Nach und nach gesellen sich weitere Tänzer*innen zu der grazil rhythmischen Bewegung hinzu und entfalten eine minutiös choreografierte Kraft.

Der Choreograf Christos Papadopoulos erforscht in Mellowing das Zusammenspiel von Stille und Lebendigkeit und enthüllt einen gelassenen, aber dennoch energiegeladenen Körper. Gemeinsam mit den Tänzer*innen des Dance On Ensembles erkundet er Momente der Intensität, die eine dynamische Unruhe erzeugen, in deren Rhythmus das Publikum hineingezogen wird.

Das 2015 gegründete Dance On Ensemble würdigt die künstlerische Exzellenz von Tänzer*innen über 40 und arbeitet mit international renommierten Choreograf*innen und Regisseur*innen zusammen, darunter Rabih Mroué, Lucinda Childs, Meg Stuart und Jan Martens. Mellowing von Christos Papadopoulos gehört zu den zwölf bundesweit ausgewählten Tanzproduktionen für die Deutsche Tanzplattform 2024.

Wir verlosen 3 x 2 Freikarten für „Mellowing“ am Freitag, den 31.05.2024 um 19:30 Uhr im Hans Otto Theater, Schiffbauergasse 11, 14467 Potsdam.