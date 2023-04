Metamorphosen des Lichts

× Erweitern Foto: Gerd Fahrenhorst / CC BY-SA 3.0 / wikimedia Das Atze Musiktheater im Wedding. Foto: CC BY-SA 3.0, Link

Das „Junges Ensemble Berlin Konzertorchester“ ist eines der führenden sinfonischen Blasorchester der Stadt. Zusammen mit ihrem künstlerischen Leiter Sven Schilling nehmen die rund 80 Musiker immer wieder neue Herausforderungen jenseits des klassischen Parketts an.

So waren sie Teil von zeitgenössischen Kunst-Performances und spielten im legendären Technoklub Berghain. Wiederholt erhielt das Konzertorchester als bestes Ensemble seiner Kategorie das Prädikat hervorragend auf Landesebene und vertrat das Land Berlin beim Deutschen Orchesterwettbewerb.

Am 13. Mai offerieren sie mit „On Again – Off Again“ ein sinfonisches Konzert. Über das Stück verraten sie: „Ob Lampe oder Morgendämmerung: Das Streben vom Dunkel in die Helligkeit – ein Thema, welches uns alltäglich begegnet und fordert. Wir öffnen unsere Augen, durchqueren einen Tunnel oder entzünden ein Streichholz. Ein Feuer, welches magische Tänze vollführt, um wieder zu Asche zu verglühen. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Das Licht in allen seinen Spielarten ist ebenso alltäglich wie metaphorisch. Und immer verbunden mit seinem Gegenspieler: der Dunkelheit. Das Junges Ensemble Berlin Konzertorchester erweckt in diesem facettenreichen Programm die Metarmophosen des Lichts zum Hörerlebnis. Es werde Licht.“

Wir verlosen 3x2 Karten.

× Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt ihr zu, dass im Gewinnfall euer Name und die im Formular eingetragene Emailadresse für die Gewinnspielabwicklung an die Veranstalter übermittelt wird. Einsendeschluss ist der 10. Mai.

13.5., „On Again – Off Again“, Berliner Hochschule für Technik (BHT) Haus A, Luxemburger Straße 20, U Amrumer Str., 19 Uhr, atzeberlin.de, www.junges-ensemble-berlin.de