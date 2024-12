„MORD AUF EX“ – live

× Erweitern Foto: C. Koestlin

„True Crime“ ist das wohl angesagteste Podcast-Genre unserer Zeit – dank „MORD AUF EX“ schon lange nicht mehr nur akustisch über Streaming-Dienste zu erleben, sondern auch live auf den Bühnen der größten Arenen Deutschlands. Seine beiden Macherinnen Linn Schütze und Leonie Bartsch kommen am 20. März 2025 live nach Berlin in die Uber Arena. Und wir verlosen Karten.

In ihrem Podcast „MORD AUF EX“ tauchen Linn und Leo wöchentlich in absurde Mordfälle, rätselhafte Cold Cases und mysteriöse Geschichten über Sekten und die Mafia ein – alles basierend auf wahren Begebenheiten. Dabei beleuchten sie auch historische und psychologische Hintergründe. Mit ihren Investigativ-Formaten „Tiefe Spuren“ und „Die Nachbarn“ haben sie bewiesen, dass sie es verstehen, fundierte Recherchen in packende Geschichten zu verwandeln. www.instagram.com/mordaufexpodcast

Gewinne Karten für diesen unvergesslichen Abend!