NENAs „Licht“ in der Box

Am 16. Oktober erscheint „Licht“ der Sängerin NENA. Die seit den 1980ern Erfolgreiche will unter anderem jenes Lagerfeuergefühl an ihre Fans weitergeben, das sie beim Schreiben hatte, erklärt sie im Interview zum Lied „Wandern“. Wo ginge das wohl besser, als auf einem Konzert? Deswegen erscheint eine auf 1.500 Stück limitierte Special Box Edition des Albums.

× Erweitern Und das ist in der Box: „Licht“ als Album-CD und das „LICHT & LIEBE & LIVE“- Lanyard mit dem super-exklusiven Event-Pass (Eintrittskarte!)1 für die Live-Premiere des Albums in Berlin! HIER vorbestellen.

Feiere mit, wenn NENA und Band am 27. Februar 2021 unter dem Motto „NENA – LICHT & LIEBE & LIVE“ das komplette neue Album das erste Mal auf die Bühne bringen! Ein einmaliger Abend mit Musik ohne Ende an einem bis jetzt geheimen Ort. Wo sich die Secret Location des „NENA – LICHT & LIEBE & LIVE“-Konzerts in Berlin befindet, erfährst Du ab dem 20. Februar 2021 unter www.nena.de/berlin-special-event, dort kannst Du auch eine der 1.498 Boxen erwerben.

× Erweitern „Für mein neues Album wollte ich einen transparenten, schlichten Sound. Einen Sound, der die Songs in den Mittelpunkt stellt. Und Wandern wollte ich noch reduzierter produzieren. Es ging mir um das Lagerfeuergefühl, das ich beim Schreiben hatte. Das sollte nicht durch unnötige Instrumentierung verloren gehen. Wandern singe ich daher so wie ich den Song geschrieben habe: zur Akustikgitarre.“ NENA

Die anderen zwei dürfen wir von der blu Mediengruppe an euch verlosen! Einfach Formular ausfüllen und der Weitergabe Eurer Kontaktdaten an die Veranstalter zustimmen und mit etwas Glück im tristen Berliner Winter einen Abend voller „Licht“ und Liebe genießen!

www.nena.de

1Der „LICHT & LIEBE & LIVE“-Pass berechtigt eine Person für einen Stehplatz

