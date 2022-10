Verlosung: Prall, schwul und bunt

× Erweitern Bild: Salzgeber / Zach Lynch

Zach Lynch

„Flamingo Island – The Art of Zach Lynch“: Kalifornische Bildkunst, die die schwule Pornoversion von Barbies Ken sein könnte. Ken und seine Freunde am Strand, an der Tankstelle und fast immer mit frei schwingendem Prachtdödel – ausgedacht und umgesetzt am wunderschönen Lake Tahoe.

Am 15. November soll der Bildband bei Salzgeber erscheinen. Ein 176 Seiten DICKes zweisprachiges Buch, das 110 Bilder voller schwuler Erotik und US-Werbe-Ästhetik zu einem queeren Pop-Art-Kosmos vereint, der farbenfroh und glatt, hyperrealistisch und penisgefüllt die womöglich novembergraue Welt vergessen lässt. Aber auch im jetzigen Altweibersommer hervorragend funktioniert. Hedonismus als Antwort auf die Krisen dieser Welt, in Buchform mehr als nur erlaubt.