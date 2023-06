Verlosung: Mit Thalys nach Paris!

Jeder weiß, dass Paris ein perfektes Wochenendziel ist, in dem man durch historische Stadtviertel schlendern, berühmte Museen besuchen, fantastisch einkaufen und natürlich exzellent essen kann. Für viele unbekannt ist die Tatsache, dass Paris auch unglaublich reich an queerer Geschichte ist.

So war Frankreich das erste moderne Land, das Homosexualität entkriminalisierte – und zwar schon 1789. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich Paris als ein sozial und kulturell lebendiges queeres Leben. Große französische Schriftsteller wie Proust, Cocteau und Colette konnten hier ebenso unbeschwert arbeiten wie die Paris-Liebhaber Oscar Wilde, Gertrude Stein oder James Baldwin.

Aus queerer Sicht lohnen nicht nur der Besuch des Louvres oder des berühmten Friedhofs Pére Lachaise, sondern auch von Palästen wie das Palais Royal. Hier lebten zum Beispiel der queere jüngere Bruder von Ludwig XIV., Philippe I., Herzog von Orléans, aber auch Colette, die ihre lesbische Novelle „Le Pur et l’Impur“ sowie den Kurtisanen-Roman Gigi im Palais Royal schrieb. Ihr Grab findet man ebenso wie die letzten Ruhestätten von Gertrude Stein und Alice Toklas, Oscar Wilde, Marcel Proust, Edith Piaf, Maria Callas oder dem in Frankreich als „Vater der schwulen Bewegung“ geltenden Jean-Jacques Régis de Cambacérès auf dem Friedhof Pére Lachaise, der nicht nur eine Oase der Ruhe ist, sondern zugleich einen wunderbaren Blick auf Paris hat.

× Erweitern By Peter Poradisch - Peter Poradisch (Drfine); own photography, CC BY 2.5, Link

Queere Kunstliebhaber*innen kommen dagegen im Louvre voll auf ihre Kosten. Neben Leonardo Da Vincis „Mona Lisa“ und „Johannes der Täufer“, für den sein Geliebter Model stand, sind unter anderem vier Büsten von Kaiser Hadrians Lustknaben Antinoos zu sehen. Weitere Highlights sind Michelangelos „Sterbender Sklave“, die umfangreiche Sammlung griechischer Vasen mit homoerotischen Motiven sowie Jacques-Louis Davids monumentales Gemälde „Leonidas an den Thermopylen“, auf dem sich nackte Spartaner tummeln.

Und nach all der Kultur heißt es am Abend dann ab ins Marais. Denn in den Bars und Klubs des Szeneviertels kann man das Pariser Nachtleben in vollen Zügen genießen. *dax

Mit Thalys nach Paris

Foto: Thalys Seit 2022 ist Thalys mit neuem Design unterwegs.

Als einzige Direktverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Frankreich verbindet Thalys mit bis zu fünf täglichen Hin- und Rückfahrten die Metropolen Paris, Brüssel und Lüttich mit Großstädten in Nordrhein-Westfalen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreicht der rote Hochgeschwindigkeitszug beispielsweise von Köln aus die Seine-Metropole Paris in weniger als dreieinhalb Stunden.

Seit seiner Jungfernfahrt am 14. Dezember 1997 beförderte Thalys bereits mehr als 140 Millionen Reisende und ist mit seinem Bordangebot ein Vorreiter in Sachen Service. Standardtickets von Köln nach Paris gibt es bereits ab 32 Euro. www.thalys.com

Zum 25-jährigen Jubiläum verlost Thalys zwei Gewinnpakete, bestehend aus Hin- und Rückfahrt für zwei Personen mit dem Hochgeschwindigkeitszug Thalys in der Reisekategorie Premium inklusive Catering am Platz. Beantworte uns folgende Gewinnspielfrage: Mit wem möchtest du unbedingt nach Paris reisen?

×

Die Teilnahme endet am 11. Juni. Gewinn einlösbar bis max. 14 Tage vor gewünschtem Reisebeginn und nach Verfügbarkeit. Reisezeitraum bis Ende 2023. Kein Umtausch und keine Erstattung möglich. Mitarbeiter*innen der DAA Deutsche Audio Agentur GmbH und von Thalys sowie ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.