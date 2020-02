× Erweitern Foto: EUROVIDEO So ist das Leben

Der Anfang von „So ist das Leben“ ist schräg, fast nervig. Doch er muss genau so sein, alles macht Sinn. Und am Ende sitzt man gerührt vor dem Monitor.

Ein Film fürs Herz mit Starbesetzung. Im Verlauf mehrerer Jahrzehnte kreuzen sich Schicksale verschiedener Menschen an den verschiedensten Orten dieser Erde.

So ist das Leben

Will (Oscar Isaac) und Abby (Olivia Wilde) lernen sich als Studenten in New York kennen, heiraten und freuen sich auf ihr erstes Kind.

Nach einer Familientragödie muss sich Irwin (Mandy Patinkin) um seine Enkelin Dylan (Olivia Cooke) kümmern und tut alles, um die verschlossene junge Frau glücklich zu sehen. Und im fernen Spanien entdeckt der verbitterte Plantagenbesitzer Mr. Saccione (Antonio Banderas) sein Herz ...

