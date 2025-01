Pop in Perfektion. LIVE!

Expand Foto: @OfficialSugababes Wir verlosen 1x2 Tickets pro Stadt

Es ist noch eine Weile hin, aber die zahlreichen Fans dürften sich freuen. Eine der erfolgreichsten Popgruppen des 21. Jahrhunderts verrät ihre Tourpläne, die Sugababes. Und Deutschland wird beehrt!

Nachdem die Sugababes ihren Namen wieder benützen dürfen, vor einigen Jahren zudem in der originalen Besetzung zusammengefunden haben und in UK und diversen Ländern Europas auch wieder in den Charts waren, kommen sie endlich wieder auf Tour. Am 26. April 2025 wird Köln (www.palladium-koeln.de) besucht, am 27. dann Berlin (www.uber-eats-music-hall.de).

Ihre Musik ist Pop in Perfektion, nicht vom Fließband, sondern immer mit Seele, gerne auch mal Beats und vor allem mit Gesang, der auch live überzeugt. Die 1998 gegründetes Girlgroup durchlief viele Umbesetzungen: Siobhan ging 2001 nach dem ersten Album (Hits waren zum Beispiel „Run for Cover“ und „Overload“), Heidi kam – und mit ihr der ganz große Durchbruch mit zum Beispiel „Hole in the Head“, „Push the Button“ und „Round Round“. 2006 verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete die Band dann die UK-Nummer-1 „About You Now“ und Hits wie „Get Sexy“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der Erfolg blieb bis zur damals letzten gemeinsamen Single „Wear My Kiss“ 2010. Nun sind Mutya, Siobahn und Keisha wieder vereint und erfolgreich. Etwa das Ende 2022 veröffentlichte Album „The Lost Tapes“ wurde ein Charterfolg. fkpscorpio.de/sugababes

