Verlosung: Sunday Vibes

Der queere Teadance im Zentrum der Stadt vertreibt auch im Juni wieder allenfalls aufkommende Langeweile am Sonntag. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die Party am 18. Juni.

Das Quarter 1 ist der perfekte Ort für ein queeres Sonntagstänzchen unter freiem Himmel oder im Club. D-jpg (Exile on Mainstreet) vs. GinaG (Ibizaliveradio) sorgen wieder für feinen Sound queer durch alle elektronischen Genres. Lasst euch von House Classics, Pop-Remixen und später deftigeren Elektrosounds mitreißen. Spread the love and be kinky!

18.6., Quarter 1, Quatermarkt 1, Köln, 16–22 Uhr, www.quater1.de, www.instagram.com/sunday_vibes_cgn.

