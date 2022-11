THAILAND: Entspannen auf Koh Samui

– ANZEIGE –

Seit Jahrzehnten ist die thailändische Urlaubsinsel Koh Samui ein beliebter Urlaubsort für LGBTQ-Touristen aus aller Welt. Im Avani+ Samui ist Erholung garantiert. Wir verlosen 2 Nächte in einer der luxuriösen Pool Villen.

Koh Samui ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für einheimische und internationale LGBTQ-Urlauber und bietet ein breites Angebot an Aktivitäten, das von Entspannung bis hin zu aufregenden Ausflügen reicht. Mit ihren unberührten Stränden und dem einfachen Zugang zum Rest der Insel ist die Taling Ngam Bay der perfekte Ort, um sich zu erholen. Von hier aus kann man mit dem Boot zu kleineren Inseln in der Umgebung, im Sand faulenzen oder beim Schnorcheln oder Inselhüpfen die Meeresfauna bestaunen. Oder man wandert zum Großen Buddha auf Koh Tan oder macht ein privates Strandpicknick auf der unberührten Insel Koh Rap. Klare Wasserfälle in der Nähe sind die tropische Kulisse, während man ein erfrischendes Bad nimmt oder die Natur erkundet.

Refugium am Meer

Das Avani+ Samui, ein schickes Resort an der Phang Ka Bay im Südwesten von Koh Samui, ist ein erholsames Refugium am Meer und ideal für Paare. Nur wenige Schritte von einer unberührten, abgeschiedenen Bucht entfernt, hat man die Wahl zwischen 25 Gästezimmern, 27 privaten Poolvillen und sechs Poolvillen am Strand. Alle Zimmer sind geräumig und verfügen über ein von der Natur inspiriertes Design mit viel natürlichem Licht. Noch mehr Privatsphäre bieten die Villen, die von grünen Gärten umgeben sind und in denen ein privater Pool für den ultimativen Luxus sorgt.

Mountainbiking & Massagen

Die Gäste des unter deutscher Leitung stehenden Avani+ Samui können von hier aus alle Sehenswürdigkeiten und Strände der Insel erkunden oder die Aktivitäten und Angebote des Resorts genießen. Diese reichen von Strand-Yoga über Stand-up-Paddle-Boarding und Mountainbiking bis zu Ausflügen mit dem Longtail-Boot. Alternativ sonnt man sich einfach am Strand oder Pool mit einem kühlen Getränk in der Hand oder lässt sich im AvaniSPA mit einer Massage verwöhnen.

Kulinarische Vielfalt

Natürlich kommen im Avani+ Samui auch Gaumenfreuden nicht zu kurz. Während in der coolen Kombi Van Bar erfrischende Cocktails und Getränke serviert werden, gibt es im KoKo @ Avani Snacks zum Mitnehmen und leichte Mahlzeiten, die von lokalen Zutaten inspiriert sind. Im Essence, dem Restaurant direkt am Strand mit zauberhaftem Panoramablick, stehen köstliche thailändische und internationale Spezialitäten auf der Karte, die dem Avani Honest Food-Konzept entsprechen.

www.avanihotels.com

Wir verlosen 2 Nächte in der einer Pool Villa des Avani+ Samui für 2 Personen inklusive Halbpension.* Beantworte uns einfach bis zum 1.1.2023 die folgende Frage: Wie heißt die Hauptstadt von Thailand?

* Buchbar nach Verfügbarkeit bei eigener An- und Abreise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 01.01.2023. Die Gewinner werden von uns per Mail im Januar 2023 benachrichtigt.